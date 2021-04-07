今早9時許，葵涌郵局的玻璃門和門外的郵箱分別被人淋黑油和灌黑油，警方將案件列作刑毀案處理，暫未有人被捕。

郵局職員今早約9時15分返回位於葵涌邨秋葵樓地下11號舖的郵局準備開門營業時，發現郵局的玻璃門和門外的一個本地及平郵郵箱分別被人淋黑油和灌黑油。職員馬上報案，警員到場後撿獲一個懷疑與案有關的膠杯，並將案件列作刑事毀壞案處理，交由葵青警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

郵局事後照常運作，投信人可到櫃位寄信，職員今午稍後時間會打開郵箱以處理內裏沾上黑油的郵件。據了解，犯案者先將部分黑油由原先盛載的膠杯倒進膠袋，再把膠袋投進郵箱內，黑油繼而沾上信件並滲出郵箱。犯案者接着把剩餘黑油淋潑在玻璃門和郵箱周圍的範圍，事後再把膠杯扔在地上，離開現場。

香港郵政表示，已就今次事件報案，正在配合警方調查。

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