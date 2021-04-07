網上周三（7日）流傳一段片段，可見觀塘一名警員在豬籠車司機位上懷疑睡覺，市民不滿敲窗下始「紮醒」。然而偷懶警面對市民質詢，竟然發難，甚至要求市民出示身份證，但偷懶警最終只是「得把口」，連落車截查也不願做。《蘋果》向警方查詢，警方指知悉事件，正跟進調查。

片段全長1分28秒，可見一名警員在車上司機位懷疑睡覺。一名男市民發現後不滿，敲窗下始「紮醒」，隨即表示問敲窗市民何事， 該名市民便警員問「阿Sir，你出公帑瞓覺㗎」。警員聞言後，語氣隨即變得晦氣，先是稱「乜嘢呀，你拍架車做乜嘢」。

市民數次問同樣問題，並要求警員講出編號，但警員不但未有正面回應，屢屢反問市民「拍架車做乜嘢」。其後警員突然發難，要求市民出示身份證，「畀個身份證嚟，等我摘返你身份證」。

不過警員講完要求出示身份證後，沒有未有落車截停市民，只是繼續在司機位猶如錄音機般問市民「拍架車做乜嘢」，市民便表示「我頭先，作為市民，我行過，見到一個公職人員，喺度偷懶，就敲一敲門，提醒返公職人員要做嘢嘅」。

然而市民解釋一輪後，警員依然堅持唔認錯，向市民要求「畀個身份證嚟先」，市民便要警員「你落嚟做嘢囉，你查呀，落嚟查呀」，警員見狀，便沒有再理會該名市民。該名市民甚為不滿，直言「5969，我投訴硬嘅」、「唔落嚟，得把口」。其後，片段就此完結，未知拍片市民此後是否被截查。

據了解，現場為觀塘興業街興業中心附近；拍片市民亦在facebook上傳警車車頭照片，可見涉事警車隸屬機動部隊（PTU）D連。《蘋果》向警方查詢，警方指知悉事件，正跟進調查，強調警隊非常重視人員的操守，定必嚴正處理。

過去亦曾發生警員車內睡覺被發現事件。2018年10月，有市民在葵涌麗瑤邨一個停車場，見到兩名軍裝警員，在警車上睡覺「熟睡嗰隻，頭都斜晒」。據了解，警方事後已經召兩警「照肺」嚴肅處理。根據香港法例第232章第45條《警察(紀律)規例》，當值時睡覺是違紀行為，屬輕微違紀行為類別，一般會對違紀者施加書面訓誡。

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