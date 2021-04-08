警方今早在沙田截查一輛可疑車輛時開槍，事件中有6人受傷。警方指，是自動車牌識別系統，偵測到涉事私家車有可疑而展開調查。自動車牌識別系統投入服務兩年，警方正擬增購系統。

警方於2015年3月開始採用自動車牌識別系統，其主要功能是透過偵測鏡頭連接電腦，比對交通罪行資料庫，結果會顯示在車廂內的顯示屏上，查找「車輛未獲有效行車證」、「車主於被吊銷駕照下駕駛」、「車主因交通罪行被通緝」及「識別是否失車」等功能，如有配對電腦就會發出警示，讓警員通知前方路障，或即時將車輛截停檢查。

系統之前用於定點路障或行人天橋，至2019年3月23日正式安裝於8部巡邏警車上，其後不斷增加警車裝設的數量，當中包括有「隱形戰車」。資料顯示，現時有6部座地式及8部流動式自動車牌識別系統，後者8部系統的價錢，合共約1,400萬港元。

據悉，警方今年2月再招標有關系統（本月1日截標），料購買20套安裝在警察車輛，功能包括最遠可辨識30米距離外、時速達299公里的行車，鏡頭最寬視角可達105°。

系統使用初期，曾引發外界對收集個人資料後如何處理私隱的疑慮，警務處回應每次行動後會自動刪除有關資料，並已徵詢律政司意見，確認系統符合《個人資料（私隱）條例》及保障資料原則。

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