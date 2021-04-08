沙田今早發生的瘋狂駕駛案，涉事私家車狂飆逾10公里，先後撞到多架車輛，駛至威爾斯醫院對開，司機最終被警方開槍打中右肩被捕。一名自稱為涉事本田私家車舊車主的黃先生聯絡《蘋果》，指他在去年底將該輛車轉售予一名姓李女子，惟當時未有完成「過戶」程序，及後更收到多張告票。他多次聯絡李女無果，警方亦曾指事件屬私人糾紛故難以立案調查。

舊車主黃先生指，去年11月他經一個二手車買賣網將該輛銀色本田私家車以7,000元賣給一名年約40歲的姓李女子。他憶述當時與李女簽署買賣合約後，並未完成車主「過戶」程序，因本以為她會自行處理，豈料去年12月起至今，他多次收到與該車相關的十多張不同類型的告票，「無啦啦撞爆人哋架車、成日半夜凌晨超速、長期（違）泊喺水泉坳街某幾個位置，真係好困擾」。最後，他為免麻煩決定「硬食」繳付罰款。

他多次聯絡李女，希望可完成「過戶」程序，惟她一直懶理，更在1月時聲稱該輛車被有勢力人士搶走。黃其後嘗試找李女，但她隨即人間蒸發，但他仍不斷收到該車在沙田水泉坳街違泊的告票，「去過嗰度睇過，望到自己架車，就泊喺斜路度，但我乜都做唔到。」

他曾兩次親身到運輸署查詢可如何處理，「（職員）話架車有case，唔郁得，又乜又盛。」，其後於今年初，他曾到元朗和田心警署求助，惟警員指事件屬私人糾紛，難以立案調查，「自己搵啦，幫唔到㗎啦，你自己白痴咋嘛」，他對警員的回應感到驚訝和無奈，認為若警方當時願意跟進，今日的事件未必會發生。黃坦言，現階段警方尚未聯絡他，但已做好心裡準備，「見步行步，準備晒啲資料，澄清返自己嘅清白先囉。」

陸偉雄大律師指舊車主未必會被警方控告，但涉事私家車若存在「光頭胎」等問題，登記車主同樣有法律責任，「因為個車主從來都冇瘋狂駕駛...我諗剩係告都係告嗰個真係揸緊呢架車嘅司機」。陸補充指，若果今次事故牽涉人命傷亡，受害人及其家屬十分可能以民事形式向車主索償，故建議舊車主在賣車時，必須到運輸署完成車輛過戶手續以解除法律責任。

香港汽車會會長李耀培指，其他被撞的車「一定會claim呢架車嘅保險」，故登記車主可能需賠償大額費用。此外，即使舊車主為涉事私家車投保的第三者保險仍然有效，「Insurance公司有好多推塘嘅方式...畀人非法用車，舊嘅車主有機會『上身』」，他建議新舊車主在交易時，可一起約定到運輸署辦理車輛過戶的手續，「一手交錢，一手過戶」，從而保障雙方權益。

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