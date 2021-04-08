下午4時許，有市民於尖沙嘴天星碼頭對出海面發現一具人形物體，載浮載沉，懷疑有人墮海。消防輪於海中心撈起一名昏迷男子，將他送上岸後再送由救護車送院，經搶救後證實不治。現場消息指，男子年約40歲，警方現正調查其身份及墮海原因。

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