北角君譽峰一名女業主，赫然在介紹樓盤的電視節目內發現，有地產經紀在「業主」陪同下推銷自己的單位，質疑有人冒充業主、擅自安排電視台拍攝。涉事經紀事後承認事件，但指是一場誤會。

君譽峰位於馬寶道3號，是單幢式樓宇，共有281個單位，面積由181呎至417呎，其中最細一房單位有151個，佔總數過半，一度打入全港最細納米樓的排行榜之中。

業主驚訝單位在電視節目中亮相

劉太向《蘋果》稱，她兩年前以500多萬元購入君譽峰一個細單位，用作放租投資用途，直至今年2月收樓後即訂造傢俬及裝修，繼而交予多間大小地產商放租。劉太稱，她將單位密碼鎖密碼，交予各地產經紀，授權他們進入大廈，但要求如有約「睇樓」，可電話留言通知她。

豈料前日（6日）晚上，劉太的友人傳來短訊，指在無綫電視《日日有樓睇》節目上看見她的單位，因為傢俬獨特而認出來，但節目中一名李小姐自稱是業主，令友人感到奇怪。

劉太當下也十分愕然，立即翻看節目，發現正是自己的單位。劉說：「傢俬唔係一般家具店買到，全部配搭以至呎吋，都係我一手一腳設計，喺市面上搵到相同裝修嘅機會相當低，無可能唔認得。全部訂造，無理由連張床單都一樣啩！」但劉太完全不認識畫面中的「業主」李小姐，亦從未有邀請電視台到其單位訪問。

她懷疑是地產經紀未經她同意，擅自帶攝製隊前往拍攝。她怒斥有關經紀做法過份：「你今日就話帶TVB上嚟，平時我都唔知帶啲咩人上嚟，可能帶人上嚟瞓添喎！」

劉小姐亦向大廈保安員查證，卻反被質疑為何向其他人透露單位密碼，「咁我個授權係俾人睇樓嘛，見到咁大隊攝製隊，都唔會阻止咩？」聲言會追究管理公司失職。

翌日（7日）劉太終於找出涉事地產經紀，是世紀21日昇地產董事兼和富分行區域經理黃文龍。黃向劉太表示不好意思，解釋稱原意替單位做廣告，因為單位傢俬裝修得很好，希望可以提高租金云云；又謂片中姓李的業主，是樓下其他層數的業主，「係剪接問題，令到觀眾以為對方係單位業主」。劉太不接受對方解釋，聲言會向地產代理監管局投訴。

涉事地產經紀：一場誤會

本報亦致電黃文龍查詢事件，他說：「係一場誤會，我哋（同業主）溝通咗，無問題，可能有啲誤會啫。」但詳情着記者向投訴人了解，又指「廣告我哋有同佢登，有委託書，我哋已經傾好」。至於有否任何賠償或道歉，他指內部會溝通。

地產代理監管局：持牌代理必須與客戶簽協議獲委託

地產代理監管局發言人回覆查詢稱，不會就個別個案件作出評論。惟根據《地產代理條例》，持牌地產代理受客戶委託處理出租住宅物業時，必須與其客人簽訂「地產代理協議」，內容需清楚列明主要的委託條款，包括：業主是否同意容許代理／租客於雙方議定的時間查看物業；業主是否同意將物業的鎖匙交由代理妥為保管，以供查看物業之用；及業主是否同意授權代理將鎖匙交予其他地產代理／人士，以供查看物業之用。

另外，根據《地產代理常規（一般責任及香港住宅物業）規例》，未經住宅物業的賣方／業主事先同意，持牌地產代理不得安排任何人視察及查看住宅物業。同時，在沒有客戶的書面同意下，持牌地產代理不得使用有關物業的鎖匙作安排準買家或租客視察物業以外的用途。

倘若持牌地產代理被證實違反上述規定，有可能被監管局紀律處分，嚴重者有機會吊銷牌照。

業界指事件罕見 涉多項違規

香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮指，首次聽到有經紀找假業主為單位賣廣告的情況；而從事主所述，有關經紀似有違規之嫌，包括做假廣告、誤導公眾、欺騙原來業主等等，業主可向地產代理監管局投訴。

郭指出，地產經紀必須真實為業主服務，事件中未經業主同意拍攝，找他人代業主發言，都是不忠實為業主服務。

郭表示難以猜測有關經紀的動機，但表示同類的宣傳，應先諮詢當事人，即使找來業主代表上鏡，以往也是有的，但必須註明並非其本人。

地產代理監管局要是接到相關投訴，將交由監管局轄下的律紀委員會判斷，倘若投訴成立，最嚴重可以吊銷有關經紀的牌照。

律師：可循民事追討

民主黨事務律師沈運華指事件或牽涉民事訴訟，受害人除了向地產代理監管局投訴外，倘有關地產代理違反放盤協議，把租盤作宣傳以外的目的，受害人可循民事追討賠償。

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