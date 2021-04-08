沙田發生警員開槍事件！今早約10時，一部警車在沙田大涌橋路往馬鞍山方向對開，追截一部銀色本田私家車。讀者向《蘋果》提供一條片段顯示，當時私家車停在大涌橋路燈位的中線，前後均有其他車輛，快線一部警車停在隔鄰，一名警員落車企圖阻止私家車離開，惟私家車竟不顧紅燈撞開前面的平治私家車逃去，警員隨即跳回警車追截，最後追至沙田威爾斯醫院外，擎槍打爆私家車玻璃窗，並拔槍指向司機，司機肩膊槍傷被捕。

讀者張小姐當時偕友人坐在小巴上，駛至沙田威爾斯醫院對開燈位停下，前後都有車輛，突然見到有私家車從後衝上，有警車亦駛至，兩名警員走向私家車兩邊車門，喝令司機下車，張小姐說當時見到私家車後座有一名女子抱着一名年僅2至3歲的小朋友，警員拔搶指向司機，「前座兩邊玻璃窗爆咗，最後司機舉手行出嚟投降。我當時都有啲驚，後嚟見到持槍嘅唔係賊人都定啲。」她說當時看不見警員開槍。現場司機位旁邊地面留有一灘血迹及一隻拖鞋。

讀者林先生的車cam拍得大涌橋路肇事本田私家車遭警車追截的片段，他向《蘋果》表示，當時他駕車沿大涌橋路與沙角街燈位快將停車時，本田私家車突從其車的側邊揳向前停下，而警車則從後追上，當時一名警員下車走向私家車，企圖打開司機位車門但不果，本田加速撞開前面的平治私家車，再抽慢線逃走，警車從後追截。

警方表示，早上約10時，沙田發生開槍事件，警員截查一部可疑私家車，其間私家車未有停下，警車展開追截，私家車逃走期間分別與兩的士、巴士及兩部私家車碰撞，其間警員開槍，一名男子肩膊受傷，事件中兩名警員及一名的士司機輕傷。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！