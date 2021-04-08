民主派初選案36人正被還柙，因侮辱國旗罪成、昨日出獄的社運人士古思堯探望戰友梁國雄，梁的facebook專頁團隊晚上發文指，梁回想20年前兩人一起坐監的日子，不禁感慨「當時公民抗命行人寥落，今日已經成行成市」。在赤柱監獄的民主黨林卓廷收到小朋友「泡菜妹妹」兩幅畫作，直言是他「近期收過最珍貴最珍貴嘅禮物」。

梁國雄團隊晚上在fb發文，引用蘇格拉底的說話，描述古思堯探長毛：「離別的時刻已經到來，我們分道揚鑣，我死去，你活着。這兩種哪個更好只有神知道。」探訪期間，長毛問古思堯「記不記得20年前，他們二人都剛好在荔枝角收押所一起坐監，當時公民抗命行人寥落，今日已經成行成市」。

文中提到長毛過往在立法會公眾席上公民抗命的情景，其中一次是2000年10月12日，時任行政長官董建華到立法會出席答問大會，正接受劉江華提問時，長毛在公眾席上站立，並高呼「董建華下台」、「政府救市不救人可恥」等口號。

此外，林卓廷團隊在fb分享近日收童女童「泡菜妹妹」的畫作，指「泡菜妹妹畫阿廷嘅畫，阿廷收到之後好開心」，又引述「阿廷話嗰兩幅畫係佢近期收過最珍貴最珍貴嘅禮物，佢會珍而重之。佢好希望自由之日可以親身同泡菜妹妹講聲多謝」，並形容林是鐵漢柔情，表面是硬漢，但其實很喜歡小朋友。

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