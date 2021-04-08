郵差林先生原定昨日（7日）接種第二針復必泰疫苗，但因早前遺失身份證，故只能帶護照作身份證明文件到中心打疫苗。不料職員拒絕接受，聲言只有實體身份證才有效，拒絕為他打疫苗。林先生批評當局安排僵化，擔心待補領身份證後才補打第二針，會令疫苗有效性降低。

50歲的林先生是郵差，因為要外勤工作，屬優先接種疫苗組別，上月11日已經注射第一針復必泰疫苗；經預約後，原定本月1日注射第二針，但因為復必泰疫苗的包裝問題，推遲至昨日（7日）才注射。

林先生說，上周五（2日）他大意遺失身份證，當時經網上申請補領，惟電腦列出最快於下周二（13日）才可處理其申請；同時，亦未有到警署報失。他認為特區護照同屬有效身份證明文件，於是帶同護照，如期於昨日傍晚6時45分左右，到荔枝角公園體育館的疫苗接種中心準備打第二針。豈料職員拒絕說：「特區護照我哋係唔接受嘅，我哋接受呢個實體身份證。」

林先生感到莫名其妙，「政府嘅指示，只要求攜帶身份證明文件，咁特區護照都係身份證明文件之一呀！」他曾與中心主任理論，惟對方堅決拒絕接受任何護照，「話係上頭嘅意思」。林事後致電1823要求跟進，惟接線生稱不知如何處理此情況。

他批評當局辦事僵化，對事件感到無奈和憤怒。他認為遺失身份證是過失，但已立即申請補領，「已經盡咗一個做市民嘅責任。」而且身份證和特區護照素來同屬身份證明文件，不明白職員拒絕的理據。「你話BNO唔用得，我哋都唔會攞出嚟用啦，我𠵱家係用返正正常常一本有效嘅身份證明文件，都話唔接受，好唔理解呀！」

儘管補領身份證後可補打疫苗，但林先生十分擔心一再延遲注射會影響疫苗的保護效能，「第一針嗰個有效期已經過咗，我其實係好無奈。」他指中心職員昨日曾對他表示，有其他市民都遇過同樣問題，「噚日有兩個市民都係咁樣㗎...今日拿拿臨去搞咗，我哋即刻同佢打（疫苗）。」但林先生指自己因工作關係，未能隨時抽時間到入境處排隊辦理快證，「我自己有份工，唔係話貿貿然咁走得去。」

林先生最終抽空，於今日下午到西九龍入境處辦理補領身份證的手續，希望可盡快安排接種第二針。

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