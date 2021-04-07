旺角上海街近登打士街交界一間涼茶店，昨晚11時許，一名20多歲男子手持一杯紅油，不由分說淋向店內。站在門口的姓謝男職員首當其衝，頭、面及手染紅，部份膠板、桌椅及門外地下行人路亦染有紅油迹，並留有一個紙杯。該男子得手後隨即往咸美頓街方向逃去無蹤，男職員一度追出不果，他表示涼茶店開業約7年，沒有與人結怨，未知被刑毀原因。

而在涼茶店對面一間麻雀館，昨早7時許亦被人淋紅色和綠色漆油，暫時未知兩宗案件是否有關連。

另外，凌晨零時許，紅磡蕪湖街44號地下一間正在放租店舖，鐵閘被人淋紅油。警員接報到場，並聯絡業主調查。店舖前租客為一間藥房，據知業主沒有欠債，現時以月租逾10萬元放租。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！