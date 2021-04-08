早上8時44分，土瓜灣九龍城道發生交通意外。一名中年男子，被一輛駛經客貨車撞倒，受傷倒地。救護車接報到場，將傷者送院。目擊者稱，傷者在路邊等過馬路，突然被一名男子從後，一腳踢出馬路，結果被駛至車輛撞倒。有兩名熱心街坊尾隨涉事男子及報警，警方最終在九龍城碼頭拘捕涉嫌人士。

現場是九龍城道馬頭角道交界，記者途經目睹一名中年漢遭一輛北行客貨車撞倒，倒卧行人過路處，掙扎叫痛；警員及救護員接報到場協助傷者，經包紮後將他送院。

與此同時，有目擊街坊稱，事發時傷者正在路邊等候過馬路，一名年約40歲的男子突然從後將他踢出馬路，結果被駛至客貨車撞倒；該名男子身材高大、皮膚黝黑、頭髮凌亂、貌似流浪漢，沒有戴口罩，若無其事往牛棚方向行去。街坊認出該男子經常在區內流連，疑有精神病。其中一男一女熱心市民尾隨跟蹤他，見他進入馬頭角道一間茶餐廳即報警。

不過警方趕至時可疑人已經離開，在場食客稱，該名男子經常到來「打躉」，但沒有點餐，只是撿拾顧客剩下的食物。警方隨即通令各巡邏人員留意疑人行蹤，約半小時後，在九龍城碼頭範圍截獲疑人，將他反鎖拘捕帶署調查。

無差別推出馬路 兩月內第2次

今次是過去2個月內，第2宗途人遭推出馬路事件。今年2月16日下午3時許，3名OL（26至38歲）在北角七姊妹道與健康西街交界等過馬路時，突然被一名陌生男子從後推出馬路，原因不明。3人跌倒在地上，口、手及腳部受傷流血，事後到東區醫院求醫。兩日後（2月18日）警方經調查及翻查閉路電視片段後，拘捕一名38歲男子。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！