警方搗破一個由黑幫新義安操控的無牌酒吧，拘捕33人，撿獲逾20萬元酒精及音響設備，相信行動已打擊黑幫收入來源。

凌晨約1時半，西九龍總區反黑組等採取行動，突擊搜查土瓜灣道94號美華工業中心B座11樓一間無牌酒吧，破門而入，拘捕19男14女（16歲至61歲），包括酒吧20歲男負責人，分別涉嫌「經營無牌酒吧」及「在沒有領取酒牌的處所飲酒」等罪行。

男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，其餘32名顧客涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被票控。現場撿獲大量酒精飲品及音響設備，總值逾20萬元。

警方表示，該無牌酒吧於今年2月營業，面積約2,000呎，內有舞池、兩間VIP房及DJ枱，並只有一個出口。酒吧保安森嚴，除了門外有閉路電視監察走廊及後樓梯外，更有閉路電視監察工廈對出馬路，而進入酒吧前需經過三扇門，包括兩扇較厚隔音門，因此進入工廈前需分批派員喬裝工人等角色進入大廈，並花費十多分鐘破門而入。

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