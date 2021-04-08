光顧黑市牙醫後果嚴重！牙周治療科專科醫生馮建裕警告，若不慎處理牙齒令細菌感染牙根及侵蝕牙骨，可能引發鼻竇發炎及眼底腫大，「有啲人條頸、眼下、耳仔前面都會腫晒，呢啲都係細菌感染牙根、微絲血管，再擴散出去而發展到有蜂窩組織炎。」若細菌經血管流至身體其他地方，如腦部及心臟，更有機會引起心肌發炎及細胞壞死等，「細胞壞死就返唔到轉頭，呢啲都會引起永久性傷害」。

而多名病人「排排瞓」同時整牙及共用儀器，馮建裕直言，洗牙時超聲波儀器會震動及噴出水花，所產生氣霧會浮動至遠處，甚至3米以外都會受到感染，「如果病人有牙肉發炎、牙周病，細菌同埋口腔血液、體液口水都會混和埋一齊」。若場所沒有正確換氣設備，病人有機會經口水及血液接觸，傳染武漢肺炎、乙型肝炎及愛滋病等，相當危險，而同住的僱主也隨時受影響。

加上黑市牙醫的器材簡陋，缺乏X光儀器，難以診斷蛀牙的影響範圍有多大。馮醫生解釋，一些牙面只有小洞的蛀牙，底下可能蛀得很大，若沒有清乾淨，日後可能蛀得更深。若沒有照X光觀察牙骨及牙齒的結構而貿貿然箍牙，絕不能達到預期效果。另外，倘「黑巿牙醫」以沒有監管的儀器處理牙齒後果堪虞，就以牙科機頭為例，其鑽速有嚴格規定，若鑽速太高而沒有適當降溫，會對牙齒做成傷害，「好似煲滾咗隻牙咁，產生熱量」。若鑽速太低，效能不足以完成某些打磨工序，無法達至理想效果。

馮醫生表示，受正規訓練的牙醫會透過臨床問症及檢查，準確診斷病後才作相應治療，「唔會病人話呢度有個窿就補個窿，病人話食嘢唔舒服就淨係處理嗰度，我哋會做整體評估同檢查」。另外，註冊牙醫每處理一個病人都會棄置一次性的器材，而不能丟棄的機頭，亦會高溫高壓消毒處理。牙醫不可能在同一空間處理多名病人，疫情期間，更要穿着面罩及保護衣等裝備防止感染。

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