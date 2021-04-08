「印傭牙醫診所」不止一家，《蘋果》追查發現，原來不少外傭會以牙醫為副業，在社交平台的群組公開宣傳，更列明每個「療程」價目表，收費由50元至1,300元不等。由於「印傭牙醫」假日才開業，為吸納更多客人，故每逢周六在fb必會推出鋪天蓋地的宣傳。其中於一個擁有3.5萬用戶支持的香港外傭fb群組，可以找到至少4、5家「外傭診所」，「小編」慎防暴露行蹤被執法人員「踢竇」，更會提醒用戶「PM」問詳情。

該群組全是印尼文帖子，包括不同網店或店舖的「着數」情報，除了衣物、首飾、食物外，亦有「周日牙科治療」的宣傳，當中列出不少補牙、箍牙、鑲石等服務收費；療程前後的對比圖或影片，「診所」的資訊、問價錢的用戶都以印尼文溝通。此外，「診所」亦會上傳客人好評的WhatsApp截圖「吸客」，內容也全是印尼文，甚少英文和其他語言，相信主要客群都是印傭同鄉。

記者日前到賓館踢爆「箍牙皇后」時，同時在另一樓層亦揭發另一批「印傭牙醫」正在營業。這家「診所」的賓館房間更細，只有數十呎，內裏坐有5至6名外傭。負責人娃娃租用兩間雙人房間，一間房用作整牙服務，另一房間則用作接納同鄉休息或聚會，其間有人在床上按摩和抽煙，而牙科工具則散落兩間房的茶几和床邊，相當混亂。

陸偉雄大律師指，外傭在香港只能擔任家傭工作，若從事其他工作，則干犯《入境條例》第41條違反逗留條件，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁2年。另外，外傭無牌行醫亦干犯未經註冊執業罪，最高刑罰監禁5年。倘當中有人管有危險藥物，更可能干犯《危險藥物條例》 第8條管有危險藥物，最高可判罰款100萬元及監禁7年。而僱主、賓館負責人及客人，若明知該人以家傭身份擔任無牌牙醫，仍縱容其行為，則有機會干犯協助教唆他人違反逗留條件及協助教唆他人無牌行醫罪，需面對同等刑責。

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