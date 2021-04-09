酒吧、卡拉OK等業界去年底開始被政府勒令停業，有關從業員生計成問題，無了期等待復業「坐食山崩」。其中Neway卡拉OK更發生懷疑欠薪事件，有該公司員工向《蘋果》表示，本月7日為出糧日，但並無如以往般自動轉帳予員工戶口，遂向管理階層查詢，獲總公司人事部回覆指「老闆話唔出糧」，但並無任何解釋，事前亦無接獲任何通知，員工頓感徬徨，正考慮到勞工處求助。該公司發言人承認，本月起所有員工停薪留職，公司將不會發薪，事件影響近500名員工。

受武漢肺炎疫情影響，酒吧及卡拉OK等業界去年開始反覆停業。去年3月卡拉OK出現群組爆發，一度反覆停業，至去年11月底，卡拉OK一直關閉被勒令停業，即使近日政府放寬部份娛樂場所可重開，但卡拉OK仍復業無期。業界管理層面對租金壓力，員工亦放盡無薪假，整個行業陷入冰封期。

在香港有14間分店的Neway卡拉OK，員工阿P對《蘋果》表示，她在Neway擔任樓面工作，約有20多名員工，負責捧餐及收拾房間，月薪由13500元至18000元不等，自去年12月停業關閉至今，位於油尖旺區分店的樓面員工一直都是出半個月薪金，她自己有約7600元薪金。「每個月都係7號出糧，通常有早無遲，以自動轉帳形式過戶。」惟本月7日打簿無糧出，深感詫異，遂向分店經理查詢，「經理打去總公司問HR（人事部），得到回覆係老闆話唔出糧，經理再轉述畀我哋知。」她說事前無接過任何通知，無任何通告，無任何解釋。「經理轉述人事部話等公司開返（復業）再去傾，或自己搵勞工處追討。」

現在公司復業無期，亦不知拖糧至何時，阿P坦言「梗係擔心啦，我唔使生活咩，本身已經積蓄唔多了，呢幾個月慢慢搣都搣晒了。依家仲要咁樣唔出糧，遲啲真係要去貸款囉。本來有同事問咗經理今個月係有糧出，點知都係無得出，同事的反應係有啲嬲啦，有啲就無奈囉，老闆無話唔畀我哋搵炒散搵散工，但係依個時勢邊有咁易搵工呀，我就係慢慢搣啲積蓄囉。」

她說「呢個情況令我感到好無奈，我屋企自己又要交租，又要畀錢屋企人使，積蓄已經用完了，我可以點樣呢，政府係咁針對我哋卡拉OK酒吧，咁係唔得喎，我會去勞工處了解下先，咁樣唔係辦法嘛，之前卡拉OK係有政府的保業資助，出到糧，最近無咗保就業就無出糧，產假的同事都無糧出。」

Neway發言人溫先生承認，前線及後勤員工由本月起，將開始停薪留職，估計約500名員工受影響。他解釋，今年起至今仍未復業，但每月支出要一、二千萬元，非常難捱，迫不得已作出有關安排。由於公司現時仍在停業階段，亦無員工上班，故此未有逐一通知員工。公司網頁顯示暫停營業至本月14日，但是否如期復業至今仍是未知數，若能復業便會再與員工跟進。他又指，該批受影響員工在停業其間一直獲支半薪，公司暫時未有大規模裁員安排。

根據現行《僱傭條例》，停薪留職並不能單方面執行，必須雙方同意，如僱主單方面實行「停薪留職」，即僱員在任何連續四個星期內，不獲僱主分配工作，且不獲支付工資的日數超過正常工作日總和的一半，便可視為停工，即所謂停薪留職，員工若遭僱主停工，而年資又滿兩年，僱主便要支付遣散費，否則可被視為違反《僱傭條例》，可能會被檢控。

去年卡拉OK出現感染群組後，去年4月1日首次下令卡拉OK停業，5月初卡拉OK獲准重開餐飲業務，「唱K」主業則到5月底才解封。至7月中，卡拉OK再次停業至9月，及至12月初再停業至今。

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