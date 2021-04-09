本港今日（9日）新增14宗個案，10宗初步陽性個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午在記者會上表示，其中兩名初步確診者居於屯門友愛邨愛暉樓09室，連同早前確診的70歲老婦（第11547號個案），累計已有3個9室單位有人染疫。因擔心愛暉樓內有垂直傳播，港大微生物學系講座教授袁國勇、多名專家、環保署、建築署及房屋署代表於傍晚6時左右到場視察。

有居民今午外出回家始知再有居民初步確診，但坦言「唔擔心得咁多」，居於21樓的陳太指大廈的衞生尚可，家中的喉管亦未有異味滲出，早前已加強消毒家居，但不會因此不外出，仍會如期相約親人明天拜山，「幾日都唔見，閂晒門窗都唔洗驚啦，而且又去咗醫院洗乜驚」。她又指自己昨日已完成檢測，結果呈陰性，所以放下心頭大石，認為屋苑內再有2人確診，應該不需要全幢撤離，「無理由要我撤離呀嘛，我住佢樓下咋嘛，又唔係住佢隔離」。

不過，有居於19樓的居民指自己雖不是住在09室，但由於同一座向，遂回家後會作徹底清潔，「返屋企由頭洗到落腳呀，不過無理由話擔心就要搬…可以搬去邊呀講真」。

張竹君指早前確診的7旬婦居於友愛邨愛暉樓09室，其後該大廈的居民需進行強檢，暫收到兩個個案屬09單位，屬七旬婦個案連續單位對落兩層。

其中一名66歲男子於本月1日開始流鼻水，於4月8日進行強檢後呈陽性，據知他鮮有出門，閒時會到屯門公園散步，4月4日曾與家人到鑽石山拜山掃墓。另外，初步確診的6歲男童與家人同住，最後一日於3月22日上學，4月2日開始流鼻水，其間曾到兆安苑定基閣補習，其補習老師及同學需進行檢查，但該幢大廈毋須進行強檢。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！