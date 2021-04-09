海關昨日（9日）因懷疑「阿布泰」未有按消費品安全條例貼上足夠標籤，動員過百名關員到「阿布泰」全港26間門市及倉庫撿走市值近百萬貨品，並拘捕公司相關負責職員。《蘋果》今早到「阿布泰」分店視察，暫未見有「逼爆」情況，但有不少客人都特意到來支持「阿布泰」，更認為海關昨日的行動屬針對性執法，「好想講粗口罵呢個政府、呢個海關。」

《蘋果》今早到「阿布泰」位於荷里活廣場的分店視察，該店於9時開門後一直都有客人前來購物，收銀台持續有人排隊付款，惟未見出現「逼爆」情況。店內的貨品都有貼上標籤，記者曾向店員詢問有甚麼貨品因昨日海關的行動而受到影響、暫時未能上架，店員回應着記者向公關查詢。

李小姐特意到「阿布泰」分店購物支持，她認為海關針對性執法，「香港咁多間都有賣泰國嘢，你偏偏唔捉，係要捉呢間，我覺得係純粹政治因素囉。」她表示，其他商店都有類似的標籤問題，海關昨日搜店之舉「有少少真係做大咗畀人睇咁樣嘅感覺」。她今日花了約700元購買涷肉和腳貼等貨品支持「阿布泰」，當中最特別的為一支貼有「香港加油」的酒。

「好離譜，好想講粗口罵呢個政府、呢個海關。」一名自稱「阿布泰」支持者的女士指，海關昨日的行動故意針對「阿布泰」，「大把（商店）漏貼（標籤）啦，你唔好玩啦呢個死政府」。每日都會逛「阿布泰」的她表示，漏貼標籤對購買產品未有任何影響，因消費者可自行上網搜尋產品資料，更指另一連鎖雜貨店亦同樣有漏貼標籤的問題。

熟客陳女士表示，今早花了約1,200元購物支持「阿布泰」，大部分是日用品和食物，惟未能買到一款含薑洗頭水，「店員話可能就係畀佢收咗嘅嗰批貨，但係就話遲啲都會入返貨。」她指平時購物甚少留意貨品上的標籤，「通常買食嘢就留意食用日期，買其他就好少留意。」她同樣認為海關選擇性執法，「好似有少少針對性咁囉，其他舖頭又唔去查嘅點解？我覺得唔係剩係佢哋有啲特別嘅問題咁樣囉。」

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