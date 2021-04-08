近日3名「印傭牙醫」在fb直播整牙過程在外傭界熱爆，她們以出眾的箍牙技術，以及廉價的洗牙、補牙、漂牙等服務，吸引大批香港同鄉幫襯。《蘋果》追查，發現她們每逢假日變身「黑市牙醫」，藏身於旺角一間賓館營業，僅100呎房間聚集近20客人。記者直擊發現，現場衞生環境惡劣，多人「排排瞓」整牙，更共用無消毒的牙科器具；若有人是「武肺」隱形播毒者，隨時引爆大型群組，連累多個家庭。有註冊牙醫警告，倘不當處理致細菌入血，有機會引起心肌炎及細胞壞死等，後果不堪設想。

記者：黃麗英 江子堯 盧藹雯 黃學潤

涉嫌無牌行醫的「印傭牙醫」，每逢假日租用旺角一間賓館的房間營業，由早上10時至下午4時為同鄉整牙，服務範圍廣泛，除主打箍牙外，還有洗牙、補牙、假牙、漂牙等，價格由100至1,300元不等，收費不足市價十分之一。據知，她們由4名印傭合作經營，其中3人擔任牙醫，1人處理雜務，她們更開設名為「箍牙皇后（譯名）」的fb賬戶，創立至今有近3,600名「好友」加入。

每次開診，她們都肆無忌憚直播整牙過程，又上載價目表及多張整牙前後對比圖，更不時在一個擁有約3萬5千名用戶的同鄉群組「洗版」推銷。從其直播片段可見，場內環境惡劣，僅100呎房間擠滿客人，且床上更同時躺有多人齊齊整牙，又會將床單當抹布；同時又有印傭在床邊吃飯、除罩聊天等。

「牙醫」工具撩完客人牙 再撩自己牙齒

片段中，「無牌牙醫」出動多種牙科工具，如超聲波洗牙機、吸水器、牙科機頭、光固化儀器、探針、刮刀、補牙物料、箍牙橡筋、剪鉗等，過程看似專業，但實際卻相當兒戲。其中有「牙醫」替客人補牙時，先用普通牙刷及牙膏為對方刷牙，再以家用式鑽牙儀器去除蛀齒，再徒手挖出補牙物質拭上病人的牙齒上。雖然每次均會更換手套、牙刷及吸水器機頭，但其他工具及床單則未見消毒及更換。3名「牙醫」更共用儀器為不同客人整呀，有片段拍攝到，一名「牙醫」用工具幫病人「撩牙」後，繼而撩自己牙齒，相當噁心。

「佢哋用嗰啲一樣嘅工具啦，畀一個姐姐同20個姐姐都係一樣，所以我諗好污糟！」早前曾欲光顧的印傭Aminah因急需補牙，於網上搜尋到「箍牙皇后」的fb群組，怎料，到場後驚見房內所有人擠在床上候診，更目睹「牙醫」將未經消毒的器具放進病人口腔內，感到噁心於是離開。因應本港疫情嚴重，她擔心會受到感染：「如果佢哋有disease，一個姐姐有，咁我哋咪都有晒，因為啲口水會咩（傳染）嘛！」

《蘋果》一連多個周日到場觀察，發現早上9時已有6至7名客人聚集賓館房門外。半小時後，其中一名「無牌牙醫」Queen偕同鄉到場辦理入住手續，之後在前台提取一個大行李箱，然後招呼病人齊齊入房。記者混入人群中，發現行李箱內竟裝滿整牙工具，全日高峰期房間內聚集近20人，部分人無位企需到賓館後樓梯等候。每名「牙醫」平均1小時處理2至3名客人，若3名牙醫齊齊落場，即1小時可接8至10名客人，全日無停手可接客半百人，營業額過萬元。

復活節及清明長假期，她們更連開2日，每天均客似雲來。《蘋果》趁機到賓館踢爆，甫進房間，發現2張單人床被拼合成一張大床，大批整牙工具及器材隨意放在床上及茶几上。至少兩名客人並肩躺在床上，Queen及另外2名牙醫則站在床沿負責整牙。其他等候者站在床邊觀看、聊天及拍照，大部分沒戴口罩。每當有病人完成治療下床，下一位便立即躺進，高峰期多達5名病人戴着擴嘴器「嘴擘擘」躺在床上。

「箍牙皇后」直認無牌 賓館負責人稱毫不知情

正為客人整牙的Queen當場顯得手足無措，更直認無牌行醫，其正職是家傭。一年前與3名同鄉創立「箍牙皇后」，逢假日出動「秘撈」。對於「無牌牙醫」涉嫌違法，她們均知情，更稱不可以讓僱主知道，否則一定會被責罵。涉事賓館負責人對房間被用作無牌牙醫診所一事，聲稱一無所知，對方寄存的行李箱內物品是甚麼亦毫不知情：「（如果知道）梗係趕佢走啦，我哋租房畀人住家嘛！」

衞生署回應指，根據《牙醫註冊條例》，任何人如非註冊牙醫而在香港以牙醫身分執業，無論有否導致他人受傷，即屬違法。一經定罪，最高罰款20萬元及監禁7年。任何人為圖利或為其他目的，直接或憑默示的表現顯示自己是以牙醫身分執業，或替人治療、醫治、緩解或防止牙齒或顎部的損害或痛楚；或替人施行或企圖施行牙齒或顎部的手術，或為恢復、調整或改善牙齒或輔助的組織而鑲入或企圖鑲入任何假牙或裝置，均當作條例所指的以牙醫身分執業。2018至2020年間，衞生署共接獲及處理32宗懷疑涉及非法從事牙醫治療的個案，而轉介予警方及／或協助警方調查的懷疑非法作西醫執業個案約48宗。

牙醫管理委員會補充，根據《牙醫註冊條例》第8條，只有已在許可試中考取合格的人士、獲指明的香港任何大學頒授牙醫學士學位的人士、或在《1995年醫生及有關專業人士條例》第5條的生效日期前已獲註冊的人士，方具註冊為牙醫的資格。

入境處回覆稱，入境處不時巡查非法勞工黑點，對違反《入境條例》的非法勞工及其僱主採取行動，同時亦會加強搜集情報，以提高打擊非法勞工行動的成效。2020年1月至2021年2月，入境處拘捕非法工作的外傭人數達157人。

根據聘請外傭的標準僱傭合約，外傭只可以為合約上訂明的僱主料理家務。外傭不得受僱於任何其他人士擔任任何其他職務，包括兼職家務工作。僱主亦不得要求或容許傭工為任何其他人士擔任任何工作。任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。一經定罪，最高罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆者同罪。

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