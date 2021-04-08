記者連續多個周日追蹤黑巿「印傭牙醫」，發現光顧的印傭多不勝數。其中有印傭光顧「箍牙皇后」後，更向記者自信地展示牙齒，又大讚牙醫手勢好，而且價錢遠比註冊牙醫便宜，「之前我（牙齒）唔靚，跟住依家（箍牙後）靚」。她透露1年前開始光顧，箍牙費僅500元，其後每兩至三星期覆診一次，每次覆診僅需50元，至今只剩個多月便完成療程。她坦言知道診所無牌，對此感到「少少驚」，但謂不擔心衞生問題：「我見到乾淨呀！」

另一名隱瞞僱主幫襯無牌牙醫的印僱直言，自己首次到「診所」發現竟設於賓館房間內，亦感到疑惑，「好似唔係dentist（牙醫）咁樣」。她坦言不知診所的環境及器材是否乾淨，十分擔心僱主會責備她，所以都是偷偷去幫襯，「我個老闆好似（會）鬧我」。

「佢（印傭）鄉下隔離鄰舍都可以幫佢睇病，所以佢冇呢個（牌照）概念，總知搞掂問題就係好醫生。」香港僱傭公會主席陳東風指出，外傭在港其間生病及受傷，其醫療費用都由僱主支付，而僱主一般都會為外僱購買醫療保險。然而，僱主及醫保都不會支付洗牙、假牙、杜牙根及牙箍等牙科費用，只會負責緊急牙科治療費。而無法負擔昂貴費用，又需要整牙的外傭，多數會光顧同鄉開設的廉價無牌牙科診所。雖然外傭可使用政府牙科服務，但排期時間太長令她們卻步。

陳東風透露，全港外傭人數大約37萬，當中印傭佔15.5萬人，其標準月薪為4,630元，但過住外傭「秘撈」的情況仍屢見不鮮。最普遍是經營網店，銷售化妝品及減肥藥等。亦有外傭每逢假日在同鄉聚集的地方，收費幫人美甲、美容、按摩，甚至從事黑市墮胎及牙醫。她們的技能通常在家鄉所學，又或者是參與香港外僱組織的興趣班學得，「（興趣班）原意係想佢哋返到鄉下都有求生技能，但佢學完之後喺香港先學以致用」。他勸籲外傭勿做「秘撈」，若被入境處發現不但會失去工作，更要遣返鄉下，因小失大。

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