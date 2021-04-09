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曾任海關關員的林景楠創立的「阿布泰國生活百貨」，昨日（8號）遭海關「嚴正執法」。「阿布泰」在網頁披露，海關因懷疑「阿布泰」未有按消費品安全條例貼上足夠標籤，昨日動員過百名貿易管制處人員到「阿布泰」全港26間門市及倉庫，撿走市值近百萬貨品，並拘捕公司相關負責職員。「阿布泰」質疑海關的檢控程序或與其色彩有關，但指面對不停的打壓，「阿布泰」會委曲求全，望繼續服務香港人。海關將於今早11時半舉行記者會講述事件，《蘋果》將會直播有關記者會。

海關昨晚發新聞稿指，昨日（8日）於一間連鎖零售店集團多個處所撿獲一批共12款懷疑違規沐浴露、家居清潔劑和衣物漂白劑，涉案貨品包裝上的產品資料均沒有就安全存放、使用、耗用或處置標示雙語警告或警誡字句，涉嫌違反《消費品安全條例》的附屬法例《消費品安全規例》。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

「阿布泰」在帖文指，對疏忽深表歉疚，但稱海關部門過往只會針對收到的投訴，而個別對門市或產品作出警告或檢控，所以對海關今次執法程序感到詫異，又反問：「但有必要連倉庫裡未送出門市的產品都檢取嗎？」

「阿布泰」質疑，當局「極端的檢控程序」或因其創立以來「一直都披上了色彩」，但認為色彩就是多元文化應有的元素，反問在現實的香港，「誰會沒有色彩？」「阿布泰」又指，面對不停的打壓，「阿布泰」會委曲求全，望繼續服務香港人。

「阿布泰」本於今日（9日）起舉辦「潑水節感謝禮」，但因大批產品被海關撿取，「阿布泰」稱多款產品會停售，望顧客見諒。

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