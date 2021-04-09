黃店「阿布泰」昨日（8日）疑因未有按消費品安全條例貼上足夠標籤，被海關派員到其全港26間門市及倉庫撿走市值約40萬貨品。《蘋果》今午到太古康怡廣場「阿布泰」分店視察，發現店外大排長龍，大批客人特意到來支持「阿布泰」，「做返啲香港人應該做嘅嘢」。

《蘋果》在午飯時間前往「阿布泰」位於太古康怡廣場的分店視察，該店面積只有約400至500平方呎，店外有一個擺放零食的排架；下午1時左右，店外開始有人排隊購物，他們選購泰國零食和香港製造口罩等貨品後，於店外有序排隊。最高峯時，現場有約50人排隊，一度要排落兩層後樓梯，輪候購物時間達半小時。

林先生並非「阿布泰」的常客，但昨日從新聞得知海關搜店後，認為行動的針對性「都幾明顯」，所以決定在今日到場「懲罰」，「做返啲香港人應該做嘅嘢」。他認為「阿布泰」的商品挺吸引，之後會定時前來購買泰國食品和用品。他最後在排隊半小時後成功付款，並寄語：「香港人加油！老細加油！」

已在場排隊20分鐘等候付款的何先生指自己平日偶爾有光顧「阿布泰」，認為海關昨日的行動具針對性，今日到場「懲罰」阿布泰是作為市民唯一可以做的事，「盡自己（能力）做啦，你見咁多人一齊做你就知（有效）。」太古街坊林小姐今日特意到「阿布泰」分店購物支持，她認為難以定論海關昨日搜店是否具針對性，「唔緊要啦，有冇針對都好，我哋自己表達吓支持囉。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！