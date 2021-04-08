黃大仙本月6日晚上發生欺凌案件，黃大仙彩虹邨綠晶樓對開空地，一名姓曾12歲女童，遭人欺凌毆打掌摑面部約10次，並向她頭部淋潑啤酒，然後取走女童背囊，內有約400元現金及八達通，往新蒲崗方向逃去，女童受傷送院治理，警方列作普通襲擊及盜竊，交由黃大仙刑事調查隊跟進。

警方調查後，昨日傍晚，在黃大仙區拘捕一名14歲女童、一名18歲姓謝女子及一名22歲姓田男子，涉嫌普通襲擊，3人分別報稱學生，電話接線生及地盤工人，一併被帶署扣留調查，警方不排除有更多人被捕。黃大仙刑事調查隊偵緝督察吳嘉傑表示，初步相信被捕人士與受害女童認識，事主較早時與人發生口角爭執，有人約事主至案發地點襲擊她及盜走財物。

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