「阿布泰國生活百貨」被海關指未有按消費品安全條例貼上中英文標籤，涉嫌違反《消費品安全條例》的附屬法例《消費品安全規例》。昨日逾百名海關人員到「阿布泰」全港25間門市及倉庫，撿走近萬件貨品，並拘捕公司的男董事。但《蘋果》發現市面上同類連鎖店亦有出售沒有附中英文安全標籤的產品，但海關未有採取行動，顯示海關處理手法並非一視同仁。

《蘋果》今日到馬鞍山恆安邨的759雜貨店，發現日牌的洗手液或洗衣柔順劑，雖有貼上中英文安全標籤，但部份貼在底部，並不是法例規定附於包裝內的文件的顯眼處。消費者若沒有翻動至底部，根本不知道附有標籤。《蘋果》亦發現同類產品，部份貼有標籤，部份則完全沒有。

而同位於恆安邨的日本城，《蘋果》發現一隻日牌的漱口水、洗衣液及一個來自美國品牌的洗頭水，均沒有全部貼上中英文安全標籤，但貨品卻放在當眼處，並標明是熱賣貨品。

海關指根據《消費品安全規例》，凡消費品或其包裝標記有關於其安全存放、使用、耗用或處置的警告或警誡，則該等警告或警誡須以中文及英文表達，即如消費品本身有日文的警告字樣，但並無中英文警告標籤，則屬違法，如該消費品本身沒有就其安全存放、使用或處置作出警告或警誡，則毋須附有中英文安全標籤警告。

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