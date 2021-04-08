「印傭牙醫」3人組當中，以一名牙醫Queen最為受歡迎，據知，她以箍牙技術出眾，因而招徠不少捧場客。她直言，充當「牙醫」全為增加收入，從YouTube影片自學「整牙」技術，一年後膽粗粗與3同鄉齊齊「執業」。 Queen現年35歲，來港打工前在印尼任職保姆。4年前，其父母去世後，她為賺多一點錢，3年前隻身來港做家傭，月入4,630元，每月寄約3,000元回鄉。Queen與前男友育有一名10歲女兒，現時交由當地家姐照顧，她直言，打算一年後家傭合約期滿就返回印尼全心照顧女兒。

自言在印尼曾讀大學的Queen不諳英語，平時主要用簡單廣東話跟僱主溝通。來港3年一直在大圍一個單位內打工，僱主是一名港人，由於僱主獨居，平常她只需要煮飯和做簡單家務便可。問到僱主是否准許她「秘撈」，Queen姐即表現驚恐，生怕穿崩會被僱主責怪：「佢知我出嚟做嘢會鬧我。」

《蘋果》追蹤Queen平常工作，發現她星期一至六都在大圍僱主住所工作，每次假日外出「秘撈」後，她總是急急腳趕回僱主家「交人」。平日她打扮撲素，與充當黑巿牙醫時打扮很大出入。她通常中午外出，多數自己覓食，曾獨自到零食店掃貨，買滿一大袋，隨後到台式飲料店購買飲料，生活相當悠閒。

平日打理家頭細務，假日搖身變成「牙醫」。Queen與拍檔的一手技術竟是師承YouTube，她稱，不少印尼網紅分享在牙醫診所裝假牙或進行牙齒美容的過程，均引來大批follower，更有網紅嘗試透過網購假牙套裝，然後「自己隻牙自己整」，並拍片上載YouTube，點擊率超過240萬，相當誇張。

Queen有見及此決定跟朋友「有樣學樣」，自學一年即「無牌執業」。在一個印尼IG訂購箍牙的鋼線、鋼釘和其他補牙和裝假牙的工具，寄到香港。每周日或假期就租用賓館房間營業，扣除成本後，秘撈令收入翻倍：「一個月有時賺7千（元），多就8千（元）。」收入增加，她笑言可每月多寄1千元回鄉，其他錢則儲入銀行，為返回印尼過活做好準備。

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