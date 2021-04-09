9名本地男女組成犯罪集團去年2月至今年1月期間，透過「網上情緣」和「網上投資」的手段，騙取55名受害人共3,500萬元款項，當中一名鋼琴老師更先後匯款27次，共900萬港元至騙徒指定的戶口。此外，該犯罪集團亦利用300個傀儡戶口收取騙款，然後再將犯罪得益轉至其他戶口，過去半年已洗黑錢超過9億港元。

一個活躍於本地的犯罪集團，透過不同社交媒體和平台認識市民，藉花言巧語氹受害人參與如虛擬貨幣和外匯交易等投資項目，並指示受害人匯款至不同銀行戶口後人間蒸發。他們除了租借工業大廈以作洗黑錢活動的營運中心，亦會利用金錢利誘他人提供銀行戶口用作洗黑錢。他們曾利用300個傀儡戶口收取由受害人身上所騙取的金錢，然後再將犯罪得益轉至其他戶口，過去半年已清洗超過9億港元犯罪得益。

該犯罪集團所涉及的55宗騙案當中，有30宗屬「網上投資」騙案，25宗屬「網上情緣」騙案，被騙款項由1,100元至900萬不等，受害人總損失金額超過3,500萬港元。55名受害人分別為7男48女，年齡介乎19歲至55歲。蒙受最大損失的受害人為一名鋼琴老師，她被網上朋友介紹投資一些與礦幣相關的產品，先後匯款27次，共900萬港元至騙徒指定的戶口。

本月7日至8日，警方針對55宗由2020年2月至今年1月發生的「網上情緣」和「網上投資」騙案展開行動，拘捕該犯罪集團的5男4女本地人士，年齡介乎27歲至51歲，當中4人為骨幹成員，涉嫌干犯俗稱為「洗黑錢」的「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。警方在行動中撿取6部電腦，28部智能電話，75張銀行提款卡和港幣35萬元現金，並相信已成功瓦解該個本地犯罪集團。

近年「網上情緣」和「網上投資」騙案有持續上升的趨勢，2020年全港有1449宗相關騙案的報案，較2019年上升超過9成，損失金額高達4億8千萬港元。「網上情緣」騙案佔當中的905宗，較2019年上升超過一半，損失金額達2億1千萬港元；「網上投資」騙案則有544宗，比2019年上升超過兩倍，損失金額達2億7千萬港元。

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