繼一名郵差周三（7日）因遺失身份證而改帶護照作身份證明文件到接種中心打疫苗被拒，一名醫護人員亦向《蘋果》報料指他在周二（6日）亦遇上相同問題，只能在被拒打疫苗後請假辦理快證去補領身份證，才獲准補打疫苗。他批評當局安排僵化和「勞民」，未有仔細考慮市民在接種疫苗時可能出現的情況，「你打幾十萬人，總有人會唔見身份證㗎嘛」。

現職醫護人員Neo在上月13日接種第一針復必泰疫苗，並被安排在本月6日打第二針。上月28日，他大意遺失了身份證，隨即於當日到警署報失以及在入境處網站申請補領身份證，卻被告知最快要到本月19日才可處理申請。

他認為特區護照可代替身份證作為有效的身份證明文件，於是帶同護照和報失紙，如期在周二下午2時左右到荔枝角公園體育館的疫苗接種中心準備打第二針。豈料職員只接受實體身份證，並不受理護照，並着他在翌日到入境處輪候快證，以取得補領身份證的收據再補打疫苗。

「特區護照係香港政府發出嚟嘅一個proper document，冇理由唔承認個護照而承認嗰個收據。」Neo曾與中心職員理論，不過職員堅拒受理，他遂要求職員發給他相關證明以便辦理快證，但「佢哋都唔肯」。他事後曾致電1823要求跟進，惟至今仍未收到任何回覆。無可奈何下，他惟有在翌日請假到入境處輪候快證，然後重返中心補打疫苗。

Neo批評當局安排僵化和「勞民」，「你打幾十萬人，總有人會唔見身份證㗎嘛」，並指當日在中心內亦曾聽聞有人遇上相同情況，相信自己並不是少數的受害人。此外，他亦認為中心職員受理補領身份證的收據，而不接受護照的做法荒謬，「護照同埋（補領）身份證個收據究竟有咩分別？身份證號碼同出生年月日都可以喺我本護照上邊搵到」。

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