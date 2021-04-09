油尖警區昨日進行代號「動天」（MOVESKY）的打擊區內違例泊車行動，行動期間，警員共發出1061張定額罰款通知書及拖走兩輛對交通造成嚴重阻塞的車輛，亦會在無預先警告及通知情況下拖走無人看守及於道路上造成嚴重阻塞的車輛。另警方於區內各交通黑點進行流動錄影執法行動，重點打擊司機阻塞交通的違例行為，其間共攝錄得67輛違例車輛。警方表示，行動將持續進行，並會不作任何警告情況下票控違泊人士，

警方為了增強執法效能及靈活性，油尖警區擴展流動錄影執法以打擊違例泊車，於區內各黑點，包括油麻地上海街、新填地街果欄一帶及尖沙嘴廣東道等街道進行流動錄影執法。今年1月至3月期間，油尖警區共發出近47966張定額罰款告票，及攝錄得2365宗司機違例事項，希望藉此改變駕駛者可能引致交通意外的不良行為。警方呼籲駕駛人士遵守交通規則，切勿因一時之便違例停泊車輛。

另外，東九龍總區交通部及各警區昨日進行打擊違例泊車行動，重點打擊雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為，並採用最新試行的電子定額罰款通知書執法。行動中，警方共發出2241張定額罰款通知書及多次票控共54輛車輛，並即時拖走8輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。

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