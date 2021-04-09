各區黃店陸續於fb發帖支持「阿布泰」，經營冰室的「光榮飲食」在其專頁列出阿布泰分店的清單，呼籲市民「爆買阿布泰」，並指「昨日，月台手持武器，逍遙法外；今日，商品標籤不足，作出拘捕。明日，香港還能怎樣？」以售賣番茄湯麵聞名的黃店「番茄師兄」發帖指客人可憑阿布泰即日單據當作現金券，「今日你買幾多錢，我請番你食幾多錢」，鼓勵客人「買爆阿布泰」。麵店「壹碗壹碟」亦指會停售在「E-buy」上的拌麵和鴨血，呼籲客人到「阿布泰」購買相關產品，並加上「 買爆阿布泰 」和「盟友互助」等標籤。

位於旺角豉油街的阿木台灣麵亦響應今次「爆買阿布泰」的行動，負責人郭小姐指會將舖頭出售的鴨血、鳳梨酬及當地土產送到阿布泰出售，現時貨倉內仍有數百箱貨品，已要求台灣廠房加工，盡快將貨物寄到香港，「我看到新聞後，馬上把剩下的貨品，全部在這兩天送去給他，支持他，因為他本身告訴我，因為這件事不夠貨品賣」。她指早前她曾被人投訴，指她所售的貨品未有貼上標籤，海關只會私下警告，要求她作出改善，但認為海關高調拘捕阿布泰的男董事是不合理，「他們這次動員幾百人去拘捕他們，我覺得是有心的，好像是在挑事一樣，所以我覺得更應該支持他」。

餐廳「番茄師兄」：憑阿布即日單據，今日你買幾多錢，我請番你食幾多錢

售賣台灣食品「壹碗壹碟」：即時起，E-buy停售所有拌麵及鴨血，要買嘅你，請去 AbouThai 阿布泰國生活百貨買

「山下café Immortal」：由即日9/4至15/4，憑阿布泰收據黎我地山下食野，送冷/熱飲品一杯

口罩公司「WM Project Mask」：由即日起至4月15日，凡展示即日或過去十天於阿布泰購物之收據，可獲WM Project Eshop六折優惠碼

冰室「光榮飲食」：爆買阿布泰，傳開去，總有一間係左近

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