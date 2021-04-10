上周二（30日）百佳網站突然出現購買嬰兒用品類產品的折扣大優惠，但至傍晚時分，有顧客陸續收到百佳電郵，指系統有Bugs（系統故障），受影響媽咪的訂單慘遭被「Cut」。《蘋果》近日再次收到投訴，受影響媽咪單已「Cut」，但仍安排送貨，拒收貨後翻查信用卡記錄驚覺錢被扣；事主再次詢問百佳，對方才真正答允退錢，事件令媽咪心感不忿，更表示會保留追究百佳的權利。

讀者林小姐上周收到媽媽谷瘋傳百佳折扣活動，遂下了兩張同樣是$333的訂單，惟發現百佳收錯錢，隨即查詢情況。她指當時付款過程慢，「 load咗好耐，媽媽Group啲人都話好慢，咁我就screen cap咗個記錄」，未幾發現訂單沒有折扣（購物滿200元，另加50元運費即減200元），仍然維持於＄333，遂經電郵及電話聯絡百佳，查問究竟，更將截圖記錄一併發送。

林小姐說：「打咗好耐先打得通百佳個電話號碼。之後有位女同事回覆話，今日關於呢個code嘅所有order會取消。」收到職員回應後，林小姐便擱置事件，幾日後更收到訂單取消及50元現金券通知；怎料，本周二（6日）突然收到送貨通知，令她大惑不解，更向對方說明訂單已取消，會拒絕收貨，對方亦要求林女通知百佳。

昨天林小姐查閱信用卡記錄時，發現扣了$333，令她大為憤怒：「有無搞錯呀？如果有人唔check bank statement，你就會收咗我錢，貨都無收到，同埋你仲要話跟進咗？」她亦隨即致電百佳質詢，惟對方不斷道歉，但林女要求對方書面回覆事件始末，「我知同一日好多媽媽落咗order，我都唔想有人同我有類似嘅case！」

百佳當時回覆林女因公眾假期，書面回覆會較遲，但至今林女亦未收到回應。

《蘋果》當日向百佳查詢事件，百佳於上周三（31日）回覆，提到會向受影響顧客，安排一張面值50港元的電子禮券，但要求顧客在如在4月4日或之前再次下單，才能獲得禮券。百佳又解釋事件，稱網店系統出現故障，導致部份推廣無法如常進行，百佳已即時修復問題。百佳超級市場客戶服務部已與有關顧客聯絡及處理，對在此期間受影響之顧客，百佳對此致歉。

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