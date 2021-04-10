「阿布泰國生活百貨」被指未有按消費品安全條例貼上中英文標籤，涉嫌違反《消費品安全條例》的附屬法例《消費品安全規例》，被海關撿走近萬件貨品，但有不少大型連鎖雜貨店仍被發現有洗衣液及消毒用品並無中英文警告標籤，當中有店員更「臨急抱佛腳」為有關貨品貼標籤。《蘋果》昨直擊調景嶺的日本城，數名職員「埋頭苦幹」為一批又一批清潔及護理用品的包裝貼上警告標籤，今早再到荃灣大型連鎖店DONKI巡視，亦見有職員為大批清潔劑貼上標籤，只見他們手快快將標籤貼在擺放於貨架上的清潔劑，而店內人頭湧湧，顧客未能到該貨架選取貨品。

《蘋果》眼見放在貨架上的貨品大部份已貼上安全標籤，有部份僅放在紙皮箱上的清潔用品，則未貼有標籤，所以未有放在貨架上。

《蘋果》其後又到荃灣川龍街及沙田中心的價真棧，發現兩店共有至少11款未被貼上中英文安全標籤的消毒及個人護理用品仍然整齊放在貨架上。其中在川龍街分店，記者發現貨架上仍有1款洗衣液、1款洗頭水、2款洗潔精、2款衣物柔順劑及3款消毒液，未被貼上中英文安全標籤。

其後《蘋果》向川龍街的價真棧職員查詢為何沒有貼標籤照賣，一名女主管才表示，「公司今日先嚟標籤，唔係照賣，今日先嚟（標籤），叫我哋黐，要逐個黐，我哋照公司指引做嘢，有標籤就可以賣。對number黐上去。」

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