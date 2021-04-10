前日（8日）沙田開槍案，涉嫌狂亂駕駛中槍的男司機及乘客女友當日被捕，中槍司機至今早情況仍然危殆。警方調查後，發現兩人為同一個店舖爆竊集團成員，牽涉過去兩個月新界至少3宗店舖爆竊案，涉款至少33萬元，其後於昨今兩日，再拘捕多3名同黨，5人涉嫌「販毒」、「爆竊」及「處理贓物」等罪。

新界北總區重案組過去兩個月接報，分別於屯門及上水3宗凌晨商舖爆竊案件，經調查後發現賊人是集團式犯案，主要針對手機店舖。警方提到集團成員分別負責探路、爆破、搜掠等工作，分工仔細，而且犯案後亦會使用套假牌私家車逃逸。3宗案件共損失78部電話和平板電腦，總值超過33萬。

前日（8日）沙田開槍案中，警方拘捕狂亂駕駛的男司機和女友乘客，經調查後發現兩人與上述3宗爆竊案有關。追查後，昨（9日）傍晚6時半在天水圍天恩邨單位拘捕兩男女同黨，涉嫌「爆竊」被捕，其中女子身上被發現藏有9小包共15克的懷疑冰毒，約值二萬元。該名女子另涉「販毒」被捕。而沙田開槍案中被捕兩男女，亦在今日涉嫌「爆竊」再被捕。

另外，警方有發現集團透過地下渠道出售贓物折現，遂於今日於九龍城區拘捕多一名本地男子，涉嫌「處理贓物」，並於其位於元朗的二手電話店起出一批懷疑贓物，包括39部智能電話及6部平板電腦，市值約10萬。

涉案5人年齡介乎37至46歲，報稱地盤、售貨員及無業，所有被捕男女現正被扣留調查，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕

前日早上9時許，一輛銀色本田私家車被警方透過自動車牌識別系統，揭發行車證過期，於是展開追截。私家車由吐露港公路起狂飆10多公里，途中在沙田區內衝燈多次，甚至逆線行駛，撞及多架車輛，最終至威爾斯親王醫院對開時，被趕至的警車截停，警員以警棍打爆私家車玻璃窗並開槍，45歲司機右肩中槍被捕，送院搶救後情況危殆,同車37歲女友亦被捕。事件中合共6人受傷，撞毀7輛汽車。

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