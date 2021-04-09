黃大仙警區反三合會行動組聯同特遣隊及東九龍總區機動部隊，昨晚展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查黃大仙新蒲崗彩虹道202至204號一個工廈單位，搗破一間違規經營的派對房間。行動中，一名43歲姓李男負責人涉嫌違反處所（第599F章）被捕。另外，該單位內共18男12女，年齡介乎24至58歲，則涉嫌違反限聚令（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。該名被捕男子現正被扣留調查。

灣仔分區特遣隊聯同機動部隊，昨晚上突擊巡查告士打道一幢大廈，其間發現一間處所提供卡拉OK及酒類飲品服務。一名38歲姓郭男負責人涉嫌違反處所防疫條例（第599F章），警員將作出檢控。另外，9男9女顧客，年齡介乎23至57歲，則涉嫌違反限聚令（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！