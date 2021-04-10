黃店阿布泰遭海關選擇性執法扣貨拉人，過去兩日市民買爆阿布泰聲援，不少名人亦出手「懲罰」。音樂人Tommy阮民安指「政治越打壓，我哋反抗越強」，藍奕邦在facebook上載阿布泰單據及人龍相片，多名民主派區議員掃貨力撐，有人提醒黃色經濟圈要持久發展才能壯大，希望市民不要三分鐘熱度。

音樂人阮民安昨晚稱：「我梗係同香港人一樣撐爆阿布泰啦，買爆佢！見到香港人有好大團火，政治越打壓，我哋反抗越強，香港人好齊心好感動。」他又指「今次呢個現象反映到香港人嘅決心同火係未熄嘅，阿布泰、所有黃店黃圈同真正嘅香港人加油」。另一音樂人藍奕邦前晚到金鐘阿布泰購物，排隊逾兩小時，其後在fb上載購買紅酒、鴨血豆腐的單據，並附上人龍黑白照及短片，留言「仲做到幾多得幾多啦」。

多名年輕區議員亦響應行動買爆阿布泰，包括大埔區議員何偉霖和周炫瑋、黃大仙劉珈汶等都在fb呼籲市民支持阿布泰，各人身體力行上載往阿布泰購物的照片。油尖旺區議員余德寶前晚到人龍排出彌敦道的阿布泰旺角分店，但因趕時間未有排隊，對市民買爆阿布泰感到鼓舞，日內會再去排隊「懲罰」。但他強調「懲罰唔係得一、兩日」，黃色經濟圈經營不易，希望市民繼續幫襯黃店，壯大黃色經濟圈。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！