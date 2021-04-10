屯門友愛邨愛暉樓第3座至今累計出現4宗確診個案及2宗初步確診個案，分別涉及5個單位包括09室、31及32室，調查發現該座09與10室單位及31與32室單位均分別共用污水喉管，故當局繼昨日宣佈撤離全幢09室後，今向所有樓層的10、31及32室單位沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。

至下午4時許，多名衞生署及醫療扶助隊人員抵達現場協助居民撤離進行檢疫，當區區議員林健翔表示，現時當局或會疏散200多名住客，而他昨晚至今不斷接獲居民求助，當中有人不願撤離，幸經了解及勸喻後終離開單位，入住檢疫中心。

近傍晚時分，愛暉樓地下大堂入口外圍起橙帶，只准住戶進入，多輛旅遊巴陸續到場，有居民在身穿保護衣的人員陪同下，拖篋離開大廈上車。

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