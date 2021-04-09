香港海關於(8日)出動逾百人到阿布泰門市及貨倉，指有近百萬元的貨品未貼上足夠標籤的貨物，並拘捕相關負責人，大批市民獲悉後非常不滿，質疑海關打壓阿布泰，續發起爆買阿布泰行動，阿布泰各區店鋪均出現排隊人龍顧客均表示會力撐「懲罰」。

晚上9時許，林景楠親身到旺角彌敦道荷李活商業中心分店多謝香港人力撐，他多次彎腰鞠躬合拾道謝：「多謝哂各位香港人，多謝哂，Thank you!」，顧客則拍手掌及大叫「加油啊」、「唔好放棄啊」。林景楠大聲回應：「我地一定唔會放棄啊」。

阿布泰店舖(9日)遭市民大力「懲罰」後，不少貨架上的物品已被購走，深夜收舖後店內仍燈光通明，職員則忘於整理補充將貨物上架，以待(10日)早上開市。

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