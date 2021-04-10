海關昨日（9日）因懷疑「阿布泰」未有按消費品安全條例貼上足夠標籤，動員過百名關員到「阿布泰」全港26間門市及倉庫撿走近萬件貨品，並拘捕公司男董事，事件引起全城熱話。

不少市民認為海關此舉針對性執法，對阿布泰不公，不惜以實際行動力撐，湧到各分店「大懲罰」阿布泰。昨日阿布泰各分店其門如市，今日亦不遑多讓，市民熱情未減。其中荃灣眾安街千色匯的分店，接近中午，分店外有逾百人排隊等候付款，長龍近30米，其中梁小姐表示今日專程過來支持：「噚日要湊小朋友冇嚟，今日屋企人幫手湊，特登過來，都知道多人，其實已比想象中少，預咗排兩、三個鐘。」

她說海關執法一定有針對性，「之前買嘢，好多都冇呢啲（標籤），睇返報道，海關近幾年只拉過幾間舖，但今次忽然咁大班人做，一定係選擇性執法，其實講真，依家已經冇集會，冇遊行，（哽咽說）我哋普通市民剩係可以幫吓黃店係微不足道嘅事，都知道班員工呢幾日都辛苦，希望佢哋加油，香港人加油！」

她又說「普通市民冇嘢可以做到，自己想走，但冇能力走到，冇嘢做到，惟有見到邊度告急，就去幫吓手，冇辦法。」

譚先生亦是今日專程由東九龍坐巴士到荃灣支持阿布泰，他坦言排隊排了個幾鐘，「我唔覺浪費時間，一路排仲一路買，呢個係我立場。」他指一直有幫襯阿布泰，對於海關選擇性執法，他直言「我建議海關關長撼頭埋牆死，係咁簡單，市民用真金白銀話畀你聽佢啲貨係冇事！」（老闆都受到壓力？）「有啲嘢放喺心，唔使解釋，早兩天我亦有到沙嶺公墓掃墓，根本香港人唔係為錢才出來，係自費出汗也願意做，係我哋嘅決定 ，唔計較代價。」他說很多事不需要解釋太多，最實際是行出來，「願意等、 願意流汗、 願意付出已經是最大的證明。」

沙田分店半百市民排隊支持 市民直斥海關「低能」故意打壓黃店

至於阿布泰位於沙田中心的分店，今天亦見人龍，記者目測現場有近50人排隊付款。不少市民雖只光顧店舖數次，仍不恥海關的行動，他們以實際行動支持阿布泰以表達對事件的不滿。

顧客黃先生過去曾光顧阿布泰數次，由於昨天金鐘分店排隊時間過長，故今特意來沙田分店購物。黃先生直斥海關「低能」，更指傳媒有報道其他店舖亦有漏貼標籤的情況，他質疑海關不嚴正執法，認為當局故意打壓黃店，對阿布泰感到不公。

對於海關指控店舖未有貼足安全標籤，市民文先生認為這種情況是「common（普遍）」的，更指香港任何一間店舖都有這種情況，是次當局的行動未免太大規模。文先生更說：「呢度係好嘢嚟，貨真價實，我哋先嚟幫襯呀。」另一市民鄧先生路過店舖，遂購買泰啤及薯片，對於昨日一事他未有多言，但他指：「我點睇件事？咪嚟幫襯佢囉！」

身穿印有「信仰」黑衣的劉先生偕女友人到來購物，他表示現在已購逾4百元貨物，「買零食，咩都買。仲未買完，睇緊」，他同樣認為海關執法人員的動機昭然若揭，故今天特意「懲罰」阿布泰。另一顧客鄭女士正在「血拼」，她直言：「一個字『撐』。佢哋（海關）玩針對，玩打壓，我哋就會越幫襯。」

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