6名男女周四（8日）因涉嫌藏有懷疑冰毒、炸藥及冰壺，分別在柴灣環翠邨和筲箕灣耀東邨被警方以「管有炸藥」、「管有危險藥物」及「藏有工具可作吸食毒品用途」罪拘捕，現正被警方扣留調查，當中3人有黑社會背景，警方不排除案件與社會事件或黑社會活動有關。

警方日前接獲情報，於前日掩至柴灣環翠邨富翠樓一單位進行搜捕，發現單位內藏有約100克黑色粉末、16.7克懷疑冰毒、一個接駁電線的膠樽及一堆鋼絲。經爆炸品處理科初步檢驗，證實黑色粉末為低能量炸藥，若經引爆，可導致中短距離的傷害，但實際成分仍有待政府化驗所進行化驗，而包括屋主在內的兩男兩女被警方以涉嫌「管有炸藥」及「管有危險藥物」的罪名拘捕。

同日，警方再突擊搜查筲箕灣耀東邨耀輝樓一單位，搜出1.3克懷疑冰毒和一個俗稱為冰壺的吸食毒品工具，以涉嫌「管有危險藥物」及「藏有工具可作吸食毒品用途」的罪名，分別拘捕兩名男女。該名男子亦因涉及柴灣的爆炸品案而被警方以「管有炸藥」的罪名拘捕。

6名被捕人的年齡介乎24至46歲，分別報稱無業、裝修工人和家庭主婦，當中3人有黑社會背景。全部被捕人現正被警方扣留調查。有傳媒問到本案會否與社會事件或黑社會活動有關，警方回應指因案件仍然在調查當中，故不能排除任何可能性。

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