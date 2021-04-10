海關前日（8日）因懷疑「阿布泰」未有按消費品安全條例貼上足夠標籤，動員過百關員到「阿布泰」全港25間門市及倉庫，撿走市值40萬貨品，並拘捕公司相關負責職員。事件引起市民反彈，紛紛以行動表態，並於昨日由早到晚買爆阿布泰「大懲罰」。今早東九龍不少市民繼續購物支持「阿布泰」，有市民更指自己想買的酒類已於昨日售罄，並引述職員稱店舖將陸續補貨。

《蘋果》今早到「阿布泰」位於九龍灣淘大商場的分店視察，該店於9時開門後一直都有客人前來購物，約200平方呎的分店人頭湧湧，但暫時未見如昨日人龍排出店外的誇張情況。店內貨架擺滿貨品，惟人手似乎略為不足，只有兩名店員忙個不停地負責收銀工作。

顧客李先生因昨日有太多人排隊，故沒有到場「懲罰」，轉而在今早購物支持「阿布泰」。他表示本來想買一些酒，「不過冇晒 ，買咗啲零食同埋啲飲品」，並引述職員指酒類貨品已在昨日售罄，但會陸續補貨。他認為海關早前的行動「有啲唔係咁公正」，因其他舖頭都有類似未貼上足夠標籤的情況，「畀人感覺係好似有啲針對咁樣。」

「阿布泰」會員梁先生指店舖售賣的日用品相當好用，「不嬲都係幫襯佢買呢啲嘢」，並指自己不太清楚海關前日搜店的因由，「我剩係睇到就拉咗人」。他指「阿布泰」最近正在進行潑水節優惠，「做唔切都唔奇...可以諒解，佢平時都唔係呃人，如果要呃一早拉咗佢先啦，點解要到依家先至郁啫。」

林女士指自己不是「阿布泰」的常客，但亦選擇在今早購買一些日用品以示支持。她指自己昨日未有到場「懲罰」，「今日先至過嚟， （昨日）太多人...噚日睇網絡已經知。」

消防到場巡查 指有人投訴店外走火通道過窄

「阿布泰」淘大分店的人流在中午持續增多，商場職員遂用欄柱在店外設立排隊區，供客人等候付款，現場一度有約50人在店外分兩行排隊。今午12時左右，有3名消防員突然到場，並用軟尺量度店外通道的寬度。目擊事件經過的讀者黃先生透露，消防員曾向分店負責人表示，因有人投訴排隊區令店外走火通道變得過窄，故需要前來視察，並指通道在量度後仍有2米以上的寬度，故符合消防條例的要求。消防員其後收隊離開。

黃大仙店人頭湧湧 顧客排隊畀錢現人龍

黃大仙中心南館的「阿布泰」分店在今早亦有數十名市民到場「懲罰」，他們在排隊付款時更要輪侯約10至15分鐘。

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