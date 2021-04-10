阿曼於2018年患上的Wells syndrome，又稱「嗜酸性蜂窩組織炎」(Eosinophilic cellulitis)，患病率不足100萬人之1。本報曾向多名專科醫生查詢，發現目前本港對此病所知甚少，醫管局對有關病人數字並無統計。

根據外國資料，Wells syndrome患者會出現皮疹，其後更會出現皮膚痕癢及灼熱感。皮疹呈凸起、紅色甚至大範圍腫脹，皮疹可能反復出現，持續數年之久，亦會翻發。此症患者可能同時出現哮喘，關節痛，發燒或疲勞。治療此病，一般使用類固醇、抗真菌藥、抗生素、免疫抑製劑等。

而阿曼於2019年患上的過敏性肉芽腫血管炎 (Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis，簡稱 EGPA)，根據香港風濕病基金會資料，該病是一種自體免疫系統疾病，由於錯誤地攻擊身體內的血管組織而導致病變。

風濕科專科醫生吳善巍解釋， EGPA患者通常有哮喘病歷，發病時會出現氣喘等呼吸道問題，而且全身皮膚痕癢，甚至出現皮疹，尿蛋白偏高，亦可能伴隨手腳麻痺的中樞神經發炎症狀。確診血管炎，一般透過驗血及皮膚組織化驗。吳善巍引述外國統計，歐洲每10萬人約有1人患有此病，常見發病年齡由40歲至50歲。

吳善巍指，醫生一般會以類固醇初步治療血管炎，並根據患者的病情而調較劑量，必要時會用高劑量類固醇來控制病情。當醫生進一步了解病情時，會同時使用免疫抑制劑，如：環磷酰胺(Cyclophosphamide)及甲氨蝶呤( Methotrexate)，大部分病人可有效控制病情。惟吳善巍承認，長期使用高劑量類固醇及免疫抑制劑會出現體重增加、脫髮、停經、精子數量減少、白血球下降、肝酵素上升及情緒不穩等

對於阿曼於約20歲確診哮喘，2018年患上Wells syndrome，一年後再確診EGPA，吳善巍不排除前兩者皆屬EGPA的前期病徵。 他指，此病雖不會急劇惡化，惟其引起的併發症足以致命，吳多年前曾於公立醫院接觸一EGPA患者，最終併發腦出血死亡。

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