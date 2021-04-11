黃店「阿布泰」上周四（8日）遭海關指多款沐浴露及清潔劑未貼中英文警告標籤涉嫌違法，並被扣貨拉人。全港市民在過去兩日「大懲罰」阿布泰以示支持，今日亦不例外。不少將軍澳市民今早繼續購物支持「阿布泰」，

《蘋果》今早到「阿布泰」位於將軍澳新都城中心二期的分店視察，約800平方呎的店舖於9時開門後持續有客人前來購物，高峯期店內有約80名顧客。在11時左右，店外更再度出現排隊等待付款、約40人的人龍。店內一名理貨員不斷補貨，惟部份貨架仍然缺貨，另有兩名店員忙個不停地負責收銀工作。

顧客陳先生指過去兩日都沒有到場「懲罰」，「今日先嚟，知道一定好多人，特登𠵱家朝早嚟都咁多人。」他認為海關日前的行動屬「無理打壓」，「都係關於顏色問題囉...（其他店舖）政府一定唔會理啦，你知嗰啲咩店嚟。」

李先生今早特意到「阿布泰」購買《蘋果日報》，「想幫襯返阿布泰」，並指自己稍後會再到分店購物以示支持。對於海關針對性執法，他不屑一顧：「大家都有眼睇，政府係咪公平執法。」

剛買入奶茶和蠔油的陳先生表示，有留意到過去兩日各「阿布泰」分店大排長龍的情況，「（剛才）見到少人咪嚟支持吓囉，跟住都成堆人，佢仲犀利過百佳喎，百佳都冇人排。」

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