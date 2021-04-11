再有警員知法犯法！一名28歲男警涉嫌參與經營非法賭博場所，警方發現後主動調查，至昨日（10日）凌晨約0時30分，突擊搜查觀塘道404號時運工業大廈一單位，搗破一個懷疑非法賭檔。單位內3名年齡介乎23至29歲的本地男子，涉嫌「經營賭博場所」被捕，當中包括涉事男警。該名被捕的28歲男警獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到，並將會被停職。

據了解，涉事男警隸屬深水埗警區，原為軍裝警，其後調至刑事調查隊（CID）。然而調至CID後，該名男警近日被發現當值時，經常躲於一旁打電話，又不時瞌眼瞓，遂再被調返軍裝巡邏小隊。其後，上級認為男警行為可疑，上報後深水埗重案組介入，獲得證據後交由西九龍總區重案組出手拉人。

行動中共拘捕65人，除經營賭檔3人外，亦包括1男4女（18至35歲）涉嫌「協助經營賭博場所」，以及47男10女（18至54歲）涉嫌「在賭博場所內賭博」。所有被捕人同時涉嫌違反第599G章限聚令，已被拘捕或票控。警方現場撿獲20副啤牌、面值約12萬元的籌碼、現金約48萬元及一批賭具，據了解被破獲賭檔主要玩德州撲克。案件交由西九龍總區重案組人員跟進。

這是近期第二宗警員知法犯法事件。上周二（6日），觀塘警區人員於觀塘區突擊巡查派對房間時，發現有6名人士在內聚會唱卡拉OK及玩遊戲等活動，涉嫌違反《預防及控制疾病業務及處所規例》被捕。據悉，6人聲稱全部為中學同學，其中2人是港島區警員，包括一名中區警區巡邏小隊成員及一名港島總區機動部隊人員。警方至翌日晚上證實事件，指26歲男警為派對房間負責人被捕，已獲准保釋候查，須於下月上旬報到；至於另一名25歲警員則涉違反限聚令。

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