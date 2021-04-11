本港武漢肺炎疫情略為緩和，但各行各業備受打擊，其中健身中心受停業及健身群組爆疫影響，更是「苟延殘喘」。連鎖健身中心Goji Studios的員工向《蘋果》報料指，昨日（10日）收到公司信，指公司正進行清盤，即日起終止與員工的僱員合約。惟Goji Studios在Facebook專頁發帖稱，已獲新投資者支持，健身中心如常運作。《蘋果》今日分別到分店及致電查詢，全部如常營業。

Goji Studios全港有6間分店，分佈於中環、灣仔、旺角及尖沙嘴等黃金地段。去年3月曾有確診者到訪其中一間分店而須停業，其後多間分店被指欠租，旺角及黃埔分店更一度暫時停業。

Goji Studios員工張小姐透露，昨日收到上司向她發的公司信，指公司正進行清盤程序，員工合約即日終止，並建議員工有須要可到勞工處查詢及求助。據了解，全公司約有450名員工。

不過，Goji Studios昨日在Facebook專頁發帖宣佈：由即日起獲新投資者Urban Animal Holdings Limited支持，旗下健身中心將如常運作，繼續服務會員。

帖文又指：「疫情肆虐，因應港府政策健身中心不時被逼停運。縱使環境因素不利，本公司上下對未來充滿信心。公司將於未來積極考慮在各區尋找合適位置開設新中心，並優化現有健身中心配套，透過加入共享工作間元素，同時提升線上線下服務，為會員提供最優質健身體驗。」

今年初七起復業 健身中心艱苦經營

健身中心先後三度被勒令停業，政府於今年2月18日起，有條件放寬部份社交距離措施，部分表列處所，包括健身中心可恢復有限度運作。

不過健身中心仍然經營困難，Goji Studios屢次被業主追租，資料顯示，旺角分店於今年1月中，被恒隆地產入稟追討一個月、逾260萬租金。該集團旗下各分店於2020年，被業主入稟追租及申請封租令近20次，當中一半入稟紀錄與旺角分店有關。Goji Studios接受傳媒訪問時曾形容，政府提供的數十萬元資助只是杯水車薪，希望政府推出更多紓困措施，為業界提供更多實質性的援助，如提高對中大型企業的資助金額、代商戶繳交租金、規定業主寬免租金等，又希望業主能體諒及通融，商討租金處理方案。

疫情下除了Goji Studios，其他大型健身中心亦經營困難。舒適堡（Physical）位於屯門大興花園、康怡、長沙灣及上水分店，今年初相繼被業主入稟追討欠租；Pure Fitness亦裁減約40名員工。

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