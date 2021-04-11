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警開槍截車｜中槍司機及兩同黨被控爆竊 今日提堂

37分鐘前
警方周日（11日）表示，中槍男司機與兩名同黨已被控爆竊罪，明日周一（12日）提堂。

上周四（8日）沙田開槍案，涉嫌狂亂駕駛中槍的45歲姓孔男司機及37歲姓黃乘客女友當日被捕，其後揭發兩人牽涉一個爆竊集團，並於前日及昨日拘捕多3名同黨。警方周日（11日）表示，中槍男司機與兩名同黨已被控爆竊罪，今日周一（12日）提堂。

警方表示中槍司機、46歲姓吳男同黨及40歲姓黃女同黨，三人已被控以合共一項爆竊，而40歲姓黃被捕女子另外被控以一項販毒，案件將於今日周一（12日）上午在粉嶺裁判法院提堂。

警方早前交代案情時提到，爆竊集團牽涉屯門及上水過去兩個月三宗電話店舖爆竊案。警方翻查閉路電視後，鎖定疑人外形及假牌私家車車身獨有花紋的重要線索。

至上周四開槍案發生後，警方比對案中私家車與目標私家車特徵脗合，確定該車涉及上述爆竊案，並揭發中槍司機與女友同為爆竊集團成員。中槍司機一度命危，留醫三日至上周六（10日）晚轉為嚴重。

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