連鎖健身中心Goji Studios踏入清盤程序，有前員工「慘食無情雞」後向本報透露被炒經歷，提到全公司近500名員工中，有四分之三員工已收「大信封」。其間，Goji高層並無為員工安排處理薪金及代通知金，只稱有關事宜由清盤人安排，着員工有疑問向勞工處求助。員工對此相當不滿，直言「根本就係耍我哋」。

阿Cat半年前加入Goji，擔任後勤文職人員，豈料半年後便加入失業大軍。她表示，Goji過去不時傳出結業疑雲，故起初加入公司，Cat與家人亦有擔心，惟當時公司表示財政狀況良好，而且每月放10日無薪假下，仍月入逾2萬元，加上疫情下一職難求，所以任職時未有顧慮太多。

情況直至上星期急轉直下。上周四（8日）Goji向員工發電郵，指示所有員工昨日（10日）回公司開會，對外則聲稱因清潔及檢查健身室通風系統，因而暫停健身室服務。Cat形容電郵發出後，不少管理層和員工都變得一臉愁容。

四分三員工被炒 高層只着求助勞工處

至昨日會議，Goji的行政總裁、營運總監等高層均有現身，公司前線及後勤共有近500名員工，會議間近四分之三職員被發「大信封」，Cat自己也不例外，最後只炒剩100多人。她提到，被「炒魷」的包括大部份教練員工，連專責貴價會籍小班教學的教練也無法倖免，被炒員工今個月薪金只計到4月10日，現場無人不感詫異。

當時營運總監向員工稱，清盤人將會為員工處理薪金及代通知金的費用，惟Cat指對方不諳廣東話，雞同鴨講，只着員工到勞工處求助。其後大批被炒員工不斷追問下，行政總裁才出面改口，稱會安排代表為員工討回金錢。

Cat批評Goji現職高層無心處理員工利益：「根本就係耍我哋，要我哋自己搵個代表處理！」她提到，同事們均不信任Goji的新投資者Urban Animal Holdings Limited，以她所知該公司由一名印尼人持有，去年開業，本月17日全面接手，並會向Goji發放2000萬元資金，惟據悉這筆資金「用完就冇」，令員工大感危危乎。

另外Cat表示，Goji在會議中曾向仍留職員工派定心丸，聲稱會繼續擴充。Cat認為，現時黃埔及銅鑼灣分店已先後突然停業，而雖然尖沙嘴分店今日仍繼續經營，但據她所知也將結業，直言擴充說法沒有根據。Cat補充，過去已有顧客不時投訴，希望退款，但現時整個顧客服務部都被炒，顧客更是投訴無門。

被迫待業的Cat，被欠代通知金連年假約3萬元，然而由於事出突然，被解僱員工們仍未有代表負責追討。她坦言自己正負擔每月一萬元租金，加上積蓄將快耗盡，更怕家人擔心。她目前只能盼望可以盡快覓得工作，強調自己所有工種的兼職都會考慮，又提到部份昔日同事已立即找工作，外賣員亦照殺。

勞工處回覆指關注事件，並已提醒有關僱主在《僱傭條例》下的法律責任。勞工處稱，受影響員工如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可致電處方熱線 2927 6080查詢，或到勞工處勞資關係科各分區辦事處尋求協助。

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