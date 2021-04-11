連鎖健身中心Goji Studios傳出結業，網傳一半分店執笠。《蘋果》今午到其中一間傳出要執笠的黃埔分店查看，只見重門深鎖，門口貼上律師樓4月7日發出的通告，顯示該分店被業主和記黃埔旗下Mossburn Investments Limited入稟追討，高等法院判業主勝訴，可以收回物業，並勒令Goji需於本周五（16日）或以前遷出，如不從或未有申請寬免，業主可直接收回該舖位。

該店對上一張門口通告已是2月17日的「開業公告」，當時指因政府勒令健身中心停業，未能與部分業主達成共識，故旺角及黃埔分店暫未能開放，受影響會員可到其他分店使用服務，其他會所維持正常營業，又引述詩句「本是同根生，相煎何太急」盼業主體恤。店內仍有大量陳設，沒有任何搬遷跡象。

Goji昨晚仍在fb專頁表示會所今日如常開放，但未有列明哪一分店，不少會員在帖文留言質問是否會開黃埔會所。

另一間同樣傳出結業的銅鑼灣分店，記者去到其所在的Midtown大廈欲上樓，地下管理處職員告知Goji已沒有開門，著記者去其他分店，但大廈門口水牌仍未除下Goji標誌。

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