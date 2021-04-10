目前，全球約有6000種罕見病，患罕見病人口約3.5%至5.9%。罕見病又統稱為孤兒病，因患病人數少之有少，像孤兒一般容易被社會遺忘。事實上，各國對罕見病的定義各有不同。歐盟及澳洲標準，罕見病為每一萬人僅5人患病，日本及韓國分別將少於5萬及2萬病例定為罕見病，台灣則是每一萬人僅1人患病才視為罕見病，惟本港至今並無有關標準，有關罕見病的資料及數據嚴重不足，本港究竟有多少名罕見病患者、他們所需的資源或支援是多少，皆無從判斷 。

罕見病聯盟倡議倡議主任賴家衞指，聯盟目前接觸的過敏性肉芽腫血管炎及Wells syndrome患者，只有阿曼一人。賴家衞分析，由於本港罕見病患者數目少，令外國藥廠引入治療罕見病藥物吸引力低，加上醫管局引入新藥的流程緩慢。聯盟曾統計，由病人發聲到取得藥物資助，大約需要 18個月，令病人「等到死」亦未有藥物可用。

2017年，特首林鄭月娥親自接收肌萎患者周佩珊的請願信後逐步引入相關新藥，惟去年僅周佩珊1名成人獲安排用藥，原因是「未有實證顯示用藥能為兒童期發病的成年患者帶來顯著效用」，拒絕安排其餘成年病人用藥。

事實上，本港罕見病患者一直是被遺忘的一群，即使歐美先後訂立罕見病藥物法例，為藥物研法提供誘因，台灣更於2000年已通過成立《罕見疾病防治及藥物法》，現時大約有78種藥物列為罕見疾病藥物，透過健保計劃向低收入戶提供全額補助。

以阿曼自費使用的生物製劑為例，每針藥費逾27000元，她因哮喘病情穩定，不獲資助。惟於英國，病人只要通過資產審查，獲資助後每針藥費僅約840磅(約9000港元)，是香港收費的3分1。

賴家衞慨嘆，本港罕見病患申請藥費資助，猶如「過五關斬六將」，首先，藥物必需已納入政府藥物名冊，而患者病情及經濟情況需通過審批。他曾聽聞，有患者為獲得資助，不惜挺而走險令病情惡化。

賴家衞指，與癌症患者不同，罕見病屬不治之症，患者需終身服藥，因此藥費必定對其經濟構成長遠負擔，「政府唔應該用同一把尺對待所有病人」。賴家衞認為，引入本港的新藥，一般已於外國註冊及銷售數年，有一定成效及安全性，促請政府容許病患使用藥物名冊以外的新藥，降低藥物資助門檻，並將藥費自付金額逐年遞減，長遠減輕患者的經濟負擔。

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