連鎖健身中心Goji Studios踏入清盤程序。其實在疫情下，本港健身室因財政困難倒閉可謂屢見不鮮。有健身教練向本報表示，一間位於銅鑼灣的小型健身室，老闆懷疑因疫下接二連三被要求停業，資金困難下選擇炒股，最後卻投資失利，只能「潛水」並在前日（9日）宣告破產。該名健身教練為了保持與學員間的關係，決定「攬上身」自費租場繼續上課，令積蓄面臨用盡，苦不堪言。

健身教練阿Ken去年疫情下失業多時，在去年底才覓得工作，加入Pro fit Fitness擔任全職教練。至今個月2日早上，他上班時發現門鎖竟被更換，其後收到經理訊息稱爆水渠，當日無須上班，Ken對經理沒有上班卻得知爆水管感到疑惑，細查下竟發現健身室姓葉老闆於當日凌晨已離開公司群組，遂推測公司可能倒閉。其後至下午一時許，經理便再發訊息，稱員工要作失業的「最壞打算」。

此後數日，經理不斷施「拖延計」，不時稱公司將有新投資者頂手，呼籲員工減薪一半過檔，又指示員工回公司拆去器材，指被免被執達吏清走。另外，經理更多次呼籲員工不要在網上或向傳媒發放消息。其間，員工們均未面對面見過老闆，經理更曾引述姓葉老闆的妻子說法，指葉已「走佬」，着員工自行向勞工處求助。

姓葉老闆失蹤近一星期後，至前日（9日）終於社交網站上公佈破產消息，一眾員工才得悉真相。葉在帖文中，表示3月第三輪停業時，試圖推出優惠及變賣資產力挽狂瀾，但停業期間每月仍需負擔15至20萬家庭及公司開支。因此，他試圖以股票增加收入，但最後竟炒燶股票輸近500萬元，在加上面對疫情客人不斷流失，已無法止蝕，故只能破產。帖文中姓葉老闆更懊悔指，若當初無購買股票，即時繼續停業，資金足以營運兩年，現時只好破產處理，指自己「罪有應得」，並向員工及客人致歉。

走佬前突然減價 疑吸引客戶預繳學費

阿Ken回想上月已「聞到𤓓味」。他稱，姓葉老闆宣佈破產前，健身室舖位已欠租4個月，但一直未見有人上門追租。至今年3月，公司突然減學費及加教練佣金，將一般堂費由約650元下調至500元，以預付形式繳付，而教練佣金亦由4%漲至15%。葉當時聲稱，有關做法是6、7月暑假新客高峰期做準備，令Ken以為對方一片好意，「以為係停業太耐，佢想激勵我哋跑數」，豈料宣佈今個月破產後，才得知原來是「走佬」前奏。

據阿Ken所知，Pro fit fitness結業前有8名全職教練，客戶近200名，Ken自己則帶領約30名學員。Ken指，雖然葉對待員工友善，為人開明，與葉一直相處融洽，但提到葉為人好大喜功，喜愛炫耀，例如曾拍攝一大疊現金上網「曬命」，又特意「開post」稱退款給無理取鬧客人等。

受害教練盡人事 自費租場教學員

葉宣佈破產當日，公司曾通知會員稍後會提供一所港島場地，供客戶如常健身，但至今仍不了了之。Ken目前在尋找新工，但為了為留住客人，零收入下仍自掏腰包租場，繼續與學員上課。據悉一般場地每小時收費100元，他則每日租場4小時，即每日至少花費400元，負擔甚重。Ken計算，即使節衣縮食，積蓄預計數星期內便會耗盡，自言「捱唔耐」。

Ken提到，家人曾給予他壓力，認為不應將客戶損失「攬上身」。然而，Ken坦言自己想盡人事，盡力補償客人損失，保持與學員關係。對於有客人更「老奉」要求免費補償所有課室，Ken深感無奈，嘆道：「其實我冇呢個責任，始終我都係個苦主。」

一方有難，八方支援。團體「健身搏擊運動業界大聯盟」發起呼籲，指Pro fit fitness的教練都是有責任心及專業，呼籲同業們守望相助，聘請受害教練或向他們租出場地，以助他們渡過難關。

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