「我係慘，但唔係最慘嗰個」，阿曼談起自己的坎坷前半生，多次激動落淚，抹過眼淚卻又破涕為笑。獨居於公屋單位的阿曼，雖然同時患有兩種罕見病，與家人不相往還，與愛貓相依為命，住所倒也整理得窗明几淨。她明白，儘管遭親人唾棄，自己還是要爭氣。

42歲的阿曼，患病前任職客戶服務文員，月薪萬多元，足夠她維持基金生活。約13年前遷入一人公屋單位，結束十多年居無定所、寄人籬下的無助歲月，這200多尺的小天地對她而言已是天堂。

「你愈要我喊，我就唔喊！」阿曼對童年時期的記憶，大抵只有被施以不同形式的虐打。那些年，阿曼母親總會襯丈夫外出上班，以衣架向阿曼施以體罰，「對住一個位不停打，冬天打到出火花，阿妹喺度喊，叫阿媽停手」，童稚的心難以理解被責難的原因，更不懂為何被打的只有自己。

「舅父知我咁慘，一出院就黎接我去阿婆度」。那一年，阿曼就讀中二，滿以為自此逃出地獄，豈料，擺脫肉體折磨後，是言語暴力。外婆獨自養大十個子女，當時仍要靠清潔、穿膠花等支撐部分不成材女兒的生活，已難以負擔阿曼的生活，「話我晒米飯，我都唔想用佢錢，試過去酒樓後巷執冷飯菜汁」。最終，阿曼寄居數月後重返父母家中。

阿曼形容，每天打開家門猶於走進地獄，直至15、16歲中五畢業，阿曼投身社會任售貨員，月薪6000元，捧上一半作家用，卻遭母親嫌棄「阿媽叫我列晒所有支出，再篤計數機逐樣扣，有剩要畀晒佢」。即使乖乖捧上金錢，惟阿曼最終亦遭逐出家門，被安排從九龍搬到元朗與陌生家庭合租，惟數月後，因該家庭獲派公屋搬走，阿曼的居無定所生活正式展開，先後投靠多名親戚，十多年來搬屋約8、9次。

某一年的中秋節，阿曼正寄居於慈善機構的中途宿舍，「放工返到去，宿舍無晒人，原來即使大家經歷有幾慘，都有屋企可以返，除咗我！」那一刻，一股無名的憤怒湧上心頭，阿曼隨即致電多年未見的父親，電話甫接通，阿曼即時將多年來的鬱結、怒火全數吐出，換來僅父親一句「對唔住」，「即時醒咗，點解我要鬧佢？佢都冇打我！」

想要被愛，更想追求家的感覺，少女時期的阿曼無間斷地戀愛，最終明白最可靠的只有自己。為了追求更大的安全感，阿曼拼命工作，日間當銷售員，晚間到餐廳洗碗，日打兩份工的生活持續一年多，最終因過勞於街頭暈倒被送院，「我問醫生，有冇藥食咗唔駛瞓？因為我想打第三份工！」

2018年首次確診罕見病，阿曼躺於病塌3個月，胞妹及母親僅曾探望一次，母親拋下的一句話，烙於阿曼腦海，「佢話『你可以喺我度食，其他嘢唔好問我』」，這是母女倆最後一次見面。

訪問至此，記者不禁好奇，阿曼的人生中，是否存在支持者？「你咁問，我先發覺原來係冇」，胞妹於公立醫院任護士，已組織家庭，多年來，兩姊妹僅靠電話聯繫，最近一次是3周前。

「醫返好個病，最想幫隻貓body check，係咪好傻？」，談起十歲的愛貓，阿曼終於笑開懷，是訪問中唯一讓她高興的事情。「我從來無怨任何人，只係怨命運！」家暴、居無定所、失業、患病，不少人活一輩子也不會經歷的事情，於阿曼身上接連上演，屢次打擊煉就強大意志，「我係慘，但唔係最慘嗰個，有人出世夭折，有人無手無腳」。命運，不存在公平，正如社會，並沒有公義。

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