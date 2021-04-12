全港有六間分店的連鎖健身中心Goji Studios正進行清盤程序，逾四分三即300多名員工被即炒，估計欠薪及遣散費等約千萬元。清盤消息爆出同晚，Goji突然指已獲「白武士」注資，將如常運作。不過，有員工錄下公司開會內容，爆料指被炒的員工都是「最做得生意」，只有「有人事關係」的員工才能過檔新公司。

在Goji任職超過兩年的Panda，認為公司炒人是早有預謀，「9號話通風系統檢查，10號晚上去開會，直接炒人，但炒晒啲最有能力、最爆數嘅教練同Sales，非常唔合理」。他表示，前晚公司便派出代表與員工開會，會上公佈公司清盤的決定，以及員工欠薪的處理方法。

根據Panda於開會當晚所錄下的音頻內容，一名公司男代表向員工宣佈，Goji因社會運動及疫情關係，股東已虧蝕數億元，所以才不幸作出清盤決定，要遣散員工，但又在會上透露將有新公司接管生意，「勉強營運間公司」，又指15/4至16/4期間有機會會聘用部份舊同事，但名單由新公司決定。

隨後一名女子向員工講解公司的清盤程序，指債權人會議將於月尾召開，清盤程序會委託清盤人處理，隨後向在場員工詳細解釋清盤期間的注意事項及員工的權益。該女子提到，已收到終止合約通知書的員工，之後將於7日內（17/4前），收到本月1-10日的薪金。她隨後又提及遺散費安排 ，以及詳細講解申請破欠基金重點。

其間會上不少員工都關注3月份的佣金發放問題，獲公司代表即場確認「公司會照畀」。會上亦有部份員工向公司代表反映，有部份薪酬已被拖欠幾個月。

Panda表示，隨後公司安排同事分房開會，「我嗰間房就係炒人嘅」，另外一間房就獲準備新合約過檔新公司。Panda質疑「清盤應該係全炒，佢又炒啲唔炒啲，當晚只有一個高層落嚟開會，落到黎話蝕錢，要炒人，到我地問炒人準則係咩，嗰個所謂嘅高層就話係公司指示」。

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