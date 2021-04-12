阿布泰生活百貨上周四晚（8日）突遭海關指未有按消費品安全條例貼上中英文標籤，撿取逾8,800 件貨品並拘捕負責人，但有不少大型連鎖雜貨店之後被發現有洗衣液及消毒用品並無中英文警告標籤，當中有店員更「臨急抱佛腳」為有關貨品貼標籤，市民更隨即發起「舉報潮」。不過，事件發生至今第5日，《蘋果》發現仍有連鎖店出售未有貼上警告字句的貨品，而海關亦仍未採取任何執法行動。

《蘋果》今早繼續巡視本港多間大型連鎖雜貨店，其中在長沙灣元洲邨商場的優品360，以及秀茂坪區的多間日本城，所有在貨架出售的洗衣液及洗頭水等清潔用品，絕大部份均已貼上警告標籤，有些貨品貼在背面，有些則貼在底部。

記者在巡視秀茂坪商場日本城期間，只發現一款Downy品牌的洗衣液，在沒有貼上警告字句下出售。該日本城分店約1,000呎，出售約30款家居清潔用品，廁所清潔劑約有7款，品牌包括潔廁Duck、威王、Domestos；洗衣液則有潔霸、花王彩票、Tide、Downy、Ariel、獅王；洗地水有4個品牌，包括萬潔靈、橙威寶、威威、威王；洗潔精則有威威、日本冰潔、KAO、花仙子、紅威寶、Axion、威猛先生。

不過，《蘋果》今早去到何文田窩打老道70號地下的價真棧，店舖面積約千多呎，店內出售數十款家居清潔用品，發現當中仍有6款在未有貼上警告標籤下出售。6款沒有貼上警告字句的貨品，包括兩款柔順劑、兩款洗衣液、1款沐浴露及1款漂白水。

《蘋果》記者過去兩日亦先後巡查調景嶺的日本城、筲箕灣東大街的大生生活超市及759部份分店，發現部份生活用品均沒標示中、英雙語警告字句，但海關未有採取行動。其中在筲箕灣東大街的大生生活超市，至少4種產品未有貼上「雙語警告標籤」，包括泰國製Surf洗衣粉、泰國製tide洗衣粉、日本製麗本高保濕潤膚乳及日本製花王漂白水，部份更只有泰語或日本警告字句，即不符合有關法例規定的中英雙語要求；記者視察調景嶺日本城時，亦發現職員正為一批泰國製的rejoice洗頭水臨急貼上「雙語警告標籤」。

記者周六（10日）又到荃灣川龍街及沙田中心的價真棧，發現兩店共有至少11款未被貼上中英文安全標籤的消毒及個人護理用品仍然整齊放在貨架上。其中在川龍街分店，記者發現貨架上仍有3款洗衣液、1款洗頭水、2款洗潔精、1款衣物柔順劑及2款消毒液，仍未被貼上中英文安全標籤。

此外，屬百佳旗下的Fusion、大型連鎖店萬寧和Sasa同樣有出售無中英文標籤的沐浴露、洗手液、防曬乳和嬰兒產品，涉及至少14個品牌，當中主要為日本和韓國牌子。位於中環的Donki亦曾被發現，部份貨品仍未有按法例規定貼上中英雙語標籤。

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